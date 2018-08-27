Политика

Новости

AP узнало о попытках Fancy Bear украсть переписку Константинопольского патриархата

Хакеры Fancy Bear, которых связывают с российской спецслужбой ГРУ, пытались украсть электронную переписку митрополитов Константинопольской православной церкви, сообщает Associated Press со ссылкой на данные входящей в Dell компании Secureworks, специализирующейся на компьютерной безопасности.

По информации агентства, целью атаки стали аккаунты в Gmail митрополита Варфоломея Самараса — «ключевого доверенного лица» патриарха Константинопольского Варфоломея I, а также еще двух митрополитов — Эммануэля Адамакиса и Элпидофора Ламбриниадиса.

78-летний патриарх Константинопольский в настоящее время «обдумывает вопрос о том, согласиться ли на просьбу Украины отделить ее церковь от российской», пишет AP. Он имеет соответствующие полномочия. По данным агентства, Варфоломей I не ведет электронную переписку. Все три митрополита, которые подверглись атаке, «вовлечены в проблему отделения» украинской церкви. Они не ответили на просьбу о комментарии.

Кроме того, под атаки хакеров попали, в частности, мусульманская организация на Украине «Умма», папский нунций в Киеве, а также аккаунт, связанный с украинской греко-католической церковью, отмечает AP.

Агентство отмечает, что атаки Fancy Bear на религиозные организации происходили в 2015 и 2016 гг., в то время как попытки взлома Константинопольской патриархии продолжаются до сих пор. В октябре 2017 г. около десяти представителей церкви получили электронное письмо, отправленное от имени Никоса-Гиоргоса Папахристу, который был незадолго до этого назначен официальным представителем Константинопольской патриархии. В письме получателям предлагалось открыть файл, который устанавливал на их компьютерах программное обеспечения для слежки.

Русская православная церковь заявила, что не имеет информации о хакерах и отказалась от комментария. Российские чиновники, к которым AP обратилось за комментариями, указывали на предыдущие заявления Кремля о том, что он не имеет отношения к Fancy Bear. У кого именно агентство запрашивало комментарий, в статье не уточняется.

В июле 2018 г. власти США обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г. По их данным, разведчики взломали серверы комитетов по выборам и национального комитета демократической партии США. Российских разведчиков также обвинили в краже логинов и паролей представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон.

10 главных кибератак в истории человечества