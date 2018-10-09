Константинополь снял анафему с предстоятеля украинской церкви Филарета

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Михаил Палинчак / ТАСС

Синод Константинопольского патриархата по итогам заседания в Стамбуле снял анафему (отлучение от Церкви) с предстоятеля неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета, сообщается в соответствующем коммюнике. Также анафема снята с главы Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В 1992 г. архиерейский собор РПЦ лишил Филарета сана за участие в создании Украинской православной церкви Киевского патриархата. В 1997 г. он возглавил УПЦ Киевского патриархата и был предан анафеме за «раскольническую деятельность». Как отметил Константинопольский патриархат в коммюнике, решение было принято «не по догматическим причинам».

Константинополь также подтвердил, что «приступает к предоставлению автокефалии украинской церкви». Он отменил действие синодального решения 1686 г., по которому Киевская митрополия была переведена в Московский патриархат, отметив, что это решение было принято «по обстоятельствам того времени».

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков назвал решение Константинопольского патриархата «легализацией раскола». «Константинополь своими действиями переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

На Украине в настоящее время действует признанная канонической Украинская православная церковь, которая входит в состав Московского патриархата. Еще две украинские церковные структуры канонически не признаны – это Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

7 сентября патриарх Константинопольский Варфоломей назначил в Киев своих представителей – экзархов. Решение было принято «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви».

Против автокефалии Киевского патриархата выступает Русская православная церковь. Священный синод РПЦ 8 сентября выразил протест и глубокое возмущение назначением экзархов в Киев, подчеркнув, что оно «является грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной поместной церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой поместной церкви».

14 сентября РПЦ в знак протеста объявила, что прекращает молитвенное поминовение Варфоломея и участие в структурах под председательством этого патриархата. Также РПЦ пригрозила, что если «антиканоническая деятельность Константинополя» продолжится, Московский патриархат будет вынужден «полностью разорвать евхаристическое (совместное причастие) общение с Константинопольским патриархатом».

В августе Associated Press сообщило, что хакеры Fancy Bear, которых связывают с российской спецслужбой ГРУ, пытались украсть электронную переписку митрополитов Константинопольской православной церкви. Это коснулось тех митрополитов, которые близки к патриарху Варфоломею и «вовлечены в проблему» возможной автокефалии украинской церкви, писало AP.