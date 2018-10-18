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Кокорину и Мамаеву предъявили обвинения по статьям о побоях и хулиганстве

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предъявлены обвинения, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

Кокорину, Мамаеву и их соучастнику (имя его не названо) предъявлены обвинения в совершении двух преступлений по ст. 116 Уголовного кодекса (побои) и одного — по ст. 213 УК (хулиганство). Младшего брата Кокорина Кирилла обвинили в совершении трех преступлений по статье о побоях и одного преступления — по статье о хулиганстве.

Управление МВД также отметило, что 18 октября ему поступило еще одно уголовное дело по ст. 116 УК, которое возбуждено по факту нанесения побоев одному из потерпевших 8 октября граждан в кафе на Большой Никитской.

12 октября Тверской суд Москвы отправил под арест Александра Протасовицкого, которого называли четвертым фигурантам дела против Кокорина и Мамаева. Кокорины и Мамаев были арестованы в тот же день.

Кокорин и Мамаев стали фигурантами дела об избиении 8 октября водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин» в Москве и директора департамента Минпромторга Дениса Пака — в кафе на Большой Никитской. Во время второго инцидента пострадал также гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

15 октября президент Владимир Путин наградил Пака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а Гайсина – орденом Александра Невского. Пак и Гайсин награждены «за большой вклад в реализацию проекта "Единая модульная платформа", позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей», говорится в указе президента.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в суде