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Горбачев предупредил о начале новой гонки вооружений между Россией и США

Бывший президент СССР Михаил Горбачев написал колонку для газеты New York Times, в которой назвал планы США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) объявлением начала новой гонки вооружений.

Горбачев отметил, что решение Вашингтона по ДРСМД — не «первая жертва» милитаристских настроений в международных отношениях. Он напомнил, что в 2002 г. США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, а в 2018 г. объявил о решении выйти из сделки по атому с Ираном. «Военные расходы достигли астрономических показателей и продолжают расти», — резюмировал экс-президент СССР.

Политик подчеркнул, что все проблемы с соблюдением действующих договоров в международных отношениях можно решить при наличии «достаточной политической воли». Однако Вашингтон, уничтожая созданную после Второй мировой войны систему международных договоров и соглашений, преследует иные цели, считает Горбачев. По его мнению, американское руководство стремится освободить США от всех обязательств и сдерживающих факторов перед мировым сообществом, не только в отношении ракет с ядерными боеголовками.

Договор о РСМД был подписан между Россией и США в 1987 г. Он запрещает двум государствам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. 20 октября американский президент Дональд Трамп сообщил, что выведет Вашингтон из ДРСМД из-за того, что Москва нарушает его условия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал планы США, но заявил, что не хочет новой гонки вооружений. Он подчеркнул, что в связи с этим альянс не будет размещать больше ядерного оружия в Европе в ответ на разработку Россией новых крылатых ракет.

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