НАТО не собирается размещать новые ядерные вооружения в Европе

Российское руководство отрицает обвинения Запада и само обвиняет альянс в агрессивном поведении Денис Абрамов / Ведомости

НАТО не собирается размещать в Европе новые ядерные ракеты, несмотря на рост «российской угрозы» и нарушения Москвой Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. «Все страны НАТО уверены, что США полностью соблюдают условия договора, проблема только в поведении России», – цитирует его агентство Reuters. Однако, по его словам, НАТО не хочет новой холодной войны и гонки вооружений, поэтому не будет размещать больше ядерного оружия в Европе в ответ на разработку Россией новых крылатых ракет. Речь идет о крылатой ракете наземного базирования 9М729, которая, по мнению США, нарушает ДРСМД.

В отличие от многих европейских лидеров, выступивших ранее за сохранение договора, Столтенберг согласился с руководством США, что договор неэффективен, если его соблюдает только одна сторона. «В НАТО [сегодня] нет согласия по поводу дальнейших шагов. <...> Европейские союзники не понимают, к чему может привести текущая стратегия США», – цитирует Reuters слова эксперта по контролю над вооружениями из Европейского центра лидерства Лукаша Кулеша. По сведениям агентства, на четверг в НАТО назначено совещание, где будет обсуждаться судьба ДРСМД и других механизмов контроля над вооружениями, в том числе договора СНВ-3.

Российское руководство отрицает обвинения Запада и само обвиняет альянс в агрессивном поведении. «Военная активность НАТО у наших границ достигла небывалого уровня со времен холодной войны. Политика альянса направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фланге», – заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

НАТО действительно в четверг начинает крупнейшие с момента окончания холодной войны учения Trident Juncture, в которых примут участие 50 000 военнослужащих, объявил Столтенберг на пресс-конференции. Основные упражнения пройдут в воздушном пространстве Швеции и Норвегии. Однако российский МИД считает учения «попыткой проецирования силы в отношении нашей страны», сказал замглавы российского МИДа Александр Грушко. Россия в сентябре провела масштабные маневры «Восток-2018» с участием Китая и Монголии.

В субботу Дональд Трамп заявил, что выведет США из ДРСМД из-за того, что Россия нарушает его условия. В начале недели советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон обсудил проблемы договора в Москве с российскими официальными лицами, включая президента Владимира Путина.

Решение Трампа вносит еще больший раскол в ряды НАТО и Столтенберг сейчас пытается его сгладить, говорит директор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов. «Но я бы не сказал, что сейчас существует риск размещения ракет в Европе. Теоретически США могут сделать это и без НАТО, договорившись с отдельной страной. Однако крайне маловероятно, чтобы такие радикальные меры принимались в обход мнений союзников», – разъясняет эксперт. Куликов считает, что главная цель резкого шага Трампа – это Китай, а не Россия: США хотят включить Китай в систему контроля над вооружениями. Китай на это не пойдет, что касается размещения новых ракет США в Европе, то это возможно, хотя и не является перспективой ближайших лет, говорит источник, близкий к Минобороны России.