Кремль убедился в неизбежности выхода США из договора о РСМД

Транспортно-заряжающая машина комплекса "Искандер-К" с крылатыми ракетами Р-500 Виталий Тимкив / РИА Новости

В ходе визита в Россию советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона Кремль пришел к выводу, что США уже приняли решение о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом в среду сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Насколько мы поняли, американская сторона приняла это решение и в ближайшем будущем начнет процесс выхода из этого договора», — сказал представитель Кремля.

Песков заметил, что в этом контексте в Кремле считают опасным заявление президента США Дональда Трампа о наращивании ядерного потенциала и расценивают его как намерение США начать гонку вооружений. «Это фактически декларирование намерений ввязаться в гонку вооружений, наращивание соответствующих потенциалов вооружений», — сказал он журналистам. «Мы, безусловно, на фоне подобных заявлений, конечно, в первую очередь думаем о наших национальных интересах и о вопросах национальной безопасности России», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

В субботу 20 октября Трамп заявил, что выведет США из договора о РСМД из-за того, что Россия нарушает его условия. В начале недели Болтон приехал в Москву, где обсудил проблемы договора о РСМД с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. Накануне Болтон встретился в Кремле с Владимиром Путиным. Стороны условились, что очередная личная встреча Путина с Трампом состоится 11 ноября в Париже.

На пресс-конференции после встречи с российским президентом Болтон дал понять, что решение США о выходе из договора фактически принято — дело только за его официальным объявлением. Он сравнил ситуацию с договором об ограничении противоракетной обороны (ПРО), о выходе из которого США объявили в 2001 г. По его оценке, тогда договор о ПРО казался «краеугольным камнем стабильности в Европе и во всем мире» и было впечатление, что без него вся стабильность нарушится. «Тем не менее ничего этого не произошло. То же самое можно сказать и о договоре о РСМД», — заявил Болтон.

В понедельник, когда Болтон уже вылетел в Москву, Трамп заявил, что США продолжат наращивать ядерный арсенал, пока Россия и Китай не изменят свое поведение. Он пояснил журналистам, что хотел бы остановить рост ядерного потенциала и затем начать его сокращение, но это пока не представляется возможным.

Договор о РСМД от 1987 г. запрещает разработку, испытания и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км. Существующие вооружения такого типа уничтожили обе стороны. В США считают, что Россия нарушает договор с 2014 г., испытав и развернув крылатую ракету 9М729 на мобильном шасси с дальностью свыше 500 км. По мнению экспертов, выход из ДРСМД позволит США развернуть ракеты средней дальности на Тихом океане в ответ на аналогичные ракеты, разработанные Китаем.