Помощник Трампа не привез в Москву уведомление о выходе из договора о ракетах средней дальности
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Прибывший в Москву советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон дал понять, что Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) обречен, но не привез формального уведомления о выходе Америки из этого советско-американского договора 1987 г.
В понедельник Болтон встречался с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а во вторник – с министром обороны Сергеем Шойгу и президентом Владимиром Путиным. В опубликованном во вторник интервью «Коммерсанту» Болтон заявил, что причиной заявления президента Дональда Трампа о выходе из ДРСМД является нарушение его Россией и наличие у Китая ракет средней дальности. При этом обе причины устранить нельзя: Россия не признает нарушений, а от трети до половины от общего числа китайских баллистических ракет не соответствуют ДРСМД, пояснил Болтон: «И предполагать, что они уничтожат, возможно, больше половины своих баллистических ракет, – это просто нереалистично». При этом Болтон сообщил, что США проведут консультации с европейскими союзниками по поводу выхода из ДРСМД – ранее Франция и Германия выразили озабоченность этим решением, а поддержала его только Великобритания.
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