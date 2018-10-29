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Мэр Волоколамска досрочно сложил полномочия

Мэр городского поселения Волоколамск Московской области Петр Лазарев сложил с себя полномочия. Об этом сообщает ТАСС. Лазарев уточнил, что принял решение об уходе с поста мэра из-за состояния здоровья.

«Готов стать в ряды и дальше работать, но пока не определился, где буду дальше работать. Родной город не покину», — отметил он. Исполнять обязанности руководителя Волоколамска будет первый заместитель мэра городского поселения Татьяна Мозырь, добавил он.

Жители Волоколамска с февраля жаловались на неприятный запах с мусорного полигона «Ядрово» рядом с городом. В марте они провели несколько акций, требуя закрытия свалки. 21 марта 77 учащихся местных школ обратились к врачам из-за плохого самочувствия, родители связали состояние детей с очередным выбросом газа с полигона, однако анализы опровергли эту версию.

В апреле Лазарев сообщил BBC, что в отношении его завели уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). В беседе с РБК градоначальник уточнял, что у него дома и в администрации города прошли обыски. Мэр Волоколамска связывал обыски и дело с тем, что он согласовывал митинги против мусорного полигона «Ядрово» рядом с Волоколамском.

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