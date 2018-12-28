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Счетная палата рассказала о неэффективности работы регулятора алкогольной отрасли

Росалкогольрегулирование недостаточно эффективно контролирует производство и оборот этилового спирта, а также алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом заявила пресс-служба Счетной палаты по итогам проверки, передает «Интерфакс».

«Основной вывод [после проверки] контрольного органа — Росалкогольрегулирование недостаточно эффективно выполняет эти функции», — подчеркивает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным Счетной палаты, в период с 2016 по 2018 г. служба получила 5,8 млрд руб. по программе регулирования в сфере производства и оборота алкогольной продукции. Почти половина расходов — около 45% — пошла на содержание центрального аппарата и территориальных органов, а 55% — на закупки для госнужд, в том числе на выполнение постановления кабмина о пресечении незаконного производства и оборота.

В этот же период в рамках борьбы с нелегальной продукцией Росалкогольрегулирование заключила 18 государственных контрактов с одной организацией — АО «Росспиртпром». Конкурсная документация содержала требования, которые «практически исключали возможность участия в аукционе иных исполнителей», отметила Счетная палата.

Служба недостаточно контролировала то, как «Росспиртпром» выполнял свои обязательства по контрактам, также указало надзорное ведомство. Последний, как выяснила проверка, не выполнял сроки заявок о приеме и хранении изъятой продукции и оборудования, а также требования по их сохранности.

Счетная палата также сообщила, что из-за пробела в законодательстве Росалкогольрегулирование ежемесячно тратит по 4 млн руб. на хранение на складах «Росспиртпрома» 228 транспортных средств. Закон требует изымать не только нелегальный алкоголь и оборудование для его производства, но и перевозивший его автотранспорт, при этом порядка реализации этого автотранспорта нет, обратило внимание надзорное ведомство.

У Росалкогольрегулирования уже готов план, который предполагает устранение недостатков, прокомментировал выводы Счетной палата заместитель руководителя службы Владислав Заславский. «Что-то было исполнено в ходе проверки, что-то еще предстоит устранить», — подчеркнул он.

25 декабря суд заочно арестовал Игоря Чуяна, который был руководителем Росалкогольрегулирования до июля этого года. Его обвиняют в злоупотреблениях полномочиями на сумму свыше 30 млрд руб. Он объявлен в международный розыск. Как сообщал РБК со ссылкой на источники, Чуян уехал в Латвию.