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Суд заочно арестовал экс-руководителя Росалкогольрегулирования

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, обвиняемого в злоупотреблениях полномочиями на сумму свыше 30 млрд руб., сообщает ТАСС. «Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Чуяну меру пресечения заочно», — огласила постановление судья.

Согласно решению суда, Чуян проведет в СИЗО два месяца с момента задержания. Ранее пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила, что ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК, по которым Чуяну грозит или до 1 млн руб. штрафа, или до пяти лет принудительных работ, или до 10 лет лишения свободы.

ТАСС уточняет, что второй фигурант дела, бывший председатель правления банка Николай Гордеев, находится под домашним арестом. По версии следователей, Чуян и Гордеев вывели из банка активы под видом выдачи кредитов. Банк «Объединенный финансовый капитал» лишен лицензии и находится на стадии банкротства. По данным правоохранительных органов, Чуян покинул Россию. Он был объявлен в международный розыск.

Премьер-министр Дмитрий Медведев сменил руководителя Росалкогольрегулирования в июле. Должность вместо Чуяна занял Игорь Алешин, который до этого был гендиректором «Союзплодоимпорта». Чуян ушел в отставку по собственному желанию – в связи с переходом на другую работу, уточнял представитель Росалкогольрегулирования, не называя, куда именно тот перешел. Сотрудники двух алкогольных компаний и федеральный чиновник рассказывали «Ведомостям», что причиной стала критика некоторых представителей рынка.