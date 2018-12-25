Экс-руководителя Росалкогольрегулирования обвинили в злоупотреблении полномочиями

Евгений Разумный / Ведомости

Бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игоря Чуяна заочно обвинили в организации злоупотребления полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса, по которым Чуяну грозит или до 1 млн руб. штрафа, или до пяти лет принудительных работ, или до 10 лет лишения свободы. В каком именно преступлении обвиняют экс-руководителя службы, не уточняется.

Следствие попросило заочно арестовать бывшего чиновника. Суд рассмотрит ходатайство 25 декабря. В случае если просьба будет удовлетворена, Чуян будет объявлен в международный розыск, пишет ТАСС.

Премьер Дмитрий Медведев сменил руководителя Росалкогольрегулирования в июле этого года. Должность вместо Чуяна занял Игорь Алешин, который до этого был гендиректором «Союзплодоимпорта».

Чуян ушел по собственному желанию – в связи с переходом на другую работу, говорил представитель Росалкогольрегулирования, не называя, куда именно. Сотрудники двух алкогольных компаний и федеральный чиновник рассказывали «Ведомостям», что причиной стала критика некоторых представителей рынка.

Чуян до прихода на госслужбу работал в алкогольном бизнесе, а затем во ФГУП «Росспиртпром», который возглавил в 2006 г. В начале 2009 г. он стал руководителем созданного незадолго до этого Росалкогольрегулирования. Его основной задачей была борьба с нелегальным алкоголем.

В 2014 г. Чуяну объявили выговор за «ненадлежащую организацию работы по обеспечению исполнения поручений правительства». В 2015 г. его работу раскритиковала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она указала на «критическое состояние» рынка и поручила проверить связь Чуяна с бизнесом, о которой, отметила она, ходит «много слухов».