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Лукашенко назвал притянутыми за уши разговоры об объединении Белоруссии и России

Разговоры об объединении России и Белоруссии притянуты за уши. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 г. и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений, передает БЕЛТА.

«Слишком много сегодня (я анализирую ситуацию в нашем обществе, да и у россиян) идет разговоров об объединении двух государств. Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, он и президент России Владимир Путин «однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет — об объединении».

Белорусский президент отметил, что ранее у двух стран был договор о создании союзного государства, но Россия «отказалась в свое время идти этим путем». «Надо садиться за стол и смотреть, что мы вместе можем сегодня согласно договору решить, на что мы вместе можем без всякого давления пойти», — добавил он.

Союз России и Белоруссии может развиваться только основе равных прав, выразил мнение Лукашенко. «И это не потому, что Лукашенко так хочет, как это преподносится в России. А потому, что это фундаментальные принципы построения любого союза», — подчеркнул он.

Кремль ранее также комментировал эту тему. Пресс-секретаря Дмитрия Пескова спросили, рассматривается ли возможность интеграции России и Белоруссии с созданием фактически единого государства, во главе которого после 2024 г. станет Путин. «В такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня, — ответил Песков. — Она не обсуждалась. Об этом не идет никаких разговоров».

В декабре 2018 г. газета «Наша нива» со ссылкой на источники сообщила, что Лукашенко провел закрытое совещание с участием высших чиновников, на котором обсуждалось «давление с российской стороны». Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт говорила, что совещания на тему независимости в условиях давления России не было. «С вопросом независимости в нашей стране определились давно, и он даже не обсуждается», — сказала она.