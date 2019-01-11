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NASA официально уведомило «Роскосмос» об отмене визита Рогозина в США

«Роскосмос» получил письмо от NASA об отмене визита директора российской госкорпорации Дмитрия Рогозина в США. Об этом сообщил «Интерфаксу» официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко.

«Получено письмо от НАСА, в котором глава агентства с сожалением сообщает об отмене визита», − сказал он. По его словам, причина такого решения в письме не указана.

В октябре 2018 г. руководитель NASA Джим Брайденстайн впервые посетил Россию. После этого он объявил, что с Рогозина, находящегося под американскими санкциями с 2014 г., временно сняли ограничения, чтобы он смог приехать в США.

В начале января 2019 г. пресс-секретарь NASA Меган Пауэрс объявила, что визит отложен. Брайденстайн позже подтвердил это, отметив, что многие сенаторы посчитали приглашение Рогозина в США «не очень хорошей идеей».

9 января Рогозин впервые прокомментировал отзыв приглашения, назвав его «неприглядной историей» и «чудесной Санта-Барбарой». Он отметил, что готов принять Брайденстайна в России. Накануне Пауэрс сообщила, что руководитель NASA в ближайшее время не планирует поездки за границу, в том числе в Россию.