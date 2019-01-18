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Гендиректор «Почты России» назвал стоимость своей квартиры

Квартира гендиректора «Почты России» Николая Подгузова, о которой 18 января написал The Insider, стоит чуть менее 100 млн руб., передал сам Подгузов через представителя. По его словам, 75% стоимости он оплатил с помощью ипотеки, остальное — за счет сбережений и денег от продажи двух квартир.

«Меня сильно позабавила оценка стоимости моей квартиры, не ожидал обнаружить себя миллиардером. Реальная цена, заплаченная мною, составляет ровно в 10 раз меньше», – сказал он.

По его словам, 75% было профинансировано за счет ипотеки, а остальное – с помощью собственных средств, в частности сбережений и денег от продажи двух принадлежавших семье квартир.

Подгузов подчеркнул, что его имущественное положение абсолютно прозрачно, все доходы и расходы задекларированы. «Да, квартира действительно дорогая, но у меня большая семья, а доход позволяет надеяться на то, что я постепенно смогу погасить ипотеку», – заключил он.

Ранее 18 января The Insider сообщил, что Подгузов купил апартаменты в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park на ул. Ефремова в Москве. Площадь их, по данным издания, – 386 кв. м, а цена может превышать 1 млрд руб. Недвижимость куплена в ипотеку на 30 лет в банке ВТБ, писал The Insider.

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