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«Почта Россия» назвала источники денег руководителя на покупку квартиры

Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов купил дорогостоящую квартиру в Москве после продажи двух квартир в столице. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России», комментируя материал The Insider о покупке Подгузова.

Как сообщило 18 января издание, Подгузов купил апартаменты в элитном жилом комплексе «Knightsbridge Private Park» на улице Ефремова в Москве, площадь которых — 386 кв. м. По данным издания, недвижимость куплена в ипотеку на 30 лет в банке «ВТБ». По подсчетам The Insider на основании цены квадратного метра, указанной на сайте «Яндекс.Недвижимости», рыночная стоимость жилья может превышать 1 млрд руб.

«Упомянутая недвижимость приобретена в ипотеку и задекларирована в налоговой службе в соответствии с требованиями законодательства России», — сообщила пресс-служба «Почты России» в ответ на запрос «Ведомостей». Апартаменты учтены в справке о доходах, направляемой в Минкомсвязи, подчеркнула государственная компания. Источником значительной части денег, на которые была куплена недвижимость, помимо ипотеки стала продажа двух квартир в Москве, добавила «Почта России».

«Ведомости» ожидают комментариев Подгузова и Минкомсвязи.

Подгузов возглавил «Почту России» в июле 2017 г. После окончания МГИМО в 2000 г. он начал карьеру на госслужбе в Минфине, с 2003 по 2012 г. работал в инвестиционном банке «Траст», «Ренессанс капитале», «ВТБ капитале». В 2012 г. стал замдиректора департамента экономики и финансов правительства России, а в 2013 г. занял пост заместителя экономического развития.

В 2017 г. Подгузов, будучи еще замруководителя Минэкономразвития, задекларировал в своей собственности две квартиры: одну — площадью 61,5 кв. м, вторую — 162,2 кв. м, а также долю в квартире в 92,8 кв. м. Его доход тогда составил 8,86 млн руб.