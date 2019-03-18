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Россия признала новое название Македонии

Россия признала республику Македония под новым названием республика Северная Македония, сообщил российский МИД. Ранее российская сторона заявляла, что голосованием о смене названия страны в македонском парламенте де-факто руководил посол США в Македонии Джесс Бейли. МИД России подчеркивал, что голоса, которых не хватало для получения квалифицированного большинства, были обеспечены «путем шантажа, угроз и подкупа оппозиционных депутатов».

Смена названия требовалась Македонии для урегулирования конфликта с Грецией и вступления страны в НАТО. Документы о вхождении страны в альянс были готовы к подписанию в апреле 2008 г. Однако процесс вступления Македонии в альянс заблокировала Греция из-за спора о названии страны, продолжавшегося 27 лет – с момента ее появления вместе с остальными балканскими государствами после распада Югославии. Греция опасалась, что Македония предъявит территориальные претензии на греческую область Македония.

Соглашение об изменении названия страны с «Республика Македония» на «Республика Северная Македония» было подписано руководителями МИД Македонии и Греции 17 июня 2018 г. За начало процесса переименования Македонии в Северную Македонию выступили 80 из 120 депутатов парламента страны. 11 января парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию. Парламент Греции ратифицировал договор 25 января.

Всенародный референдум о переименовании страны, прошедший 30 сентября 2018 г., был признан несостоявшимся из-за низкой явки в 36%. При этом свыше 90% избирателей, которые пришли на участки, проголосовали за переименование Македонии.