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Защита Ишаева обжаловала его домашний арест

Защита бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева подала жалобу в Мосгорсуд на решение о его домашнем аресте. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Павел Зайцев. По его словам, защита настаивает на освобождении Ишаева под залог в размере 15 млн руб.

Басманный суд Москвы 28 марта отправил Ишаева под домашний арест до 27 мая, удовлетворив ходатайство следствия. Экс-губернатор во время заседания заявил, что принципиально не возражает против домашнего ареста.

Ишаев был задержан 28 марта, ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Дело было возбуждено по материалам службы безопасности «Роснефти».

По версии следствия, Ишаев в 2014–2017 гг., занимая должность вице-президента «Роснефти», «обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м» для нужд представительства компании «с принадлежащей ему коммерческой организацией». Следователи оценили ущерб в 5 млн руб.

Как сообщил РБК со ссылкой на источники, Ишаев сдал «Роснефти» офис в Хабаровске по расценкам «Москва-сити». Согласно договору аренды, информация о котором есть на сайте госзакупок, в 2015 г. «Роснефть» заключила с ООО «Бэйс» (Ишаев является бенефициаром компании) договор аренды на сумму 13,7 млн руб. в год. То есть аренда 1 кв. м офиса в Хабаровске обошлась компании в 50 000 руб. в год.

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