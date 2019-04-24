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Песков рассказал о «белых пятнах» в понимании того, как Зеленский относится к России

В Кремле усматривают много «белых пятен» в понимании подходов избранного президентом Украины Владимира Зеленского к основополагающим вопросам отношений с Россией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока много белых пятен в плане понимания подходов избранного президента Украины к основополагающим вопросам на повестке дня двусторонних российско-украинских отношений, и нужно делать какие-то суждения или выводы, только дождавшись или каких-то первых конкретных формулировок в плане отображения подходов, или конкретных действий», – заявил Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия вести переговоры с Зеленским.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Зеленскому поздравление, в котором выразил надежду, что новый президент поможет прекратить притеснения и дискриминацию граждан, принадлежащих к Украинской Православной Церкви. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил надежду на улучшение отношений между странами, но оговорился, что «не испытывает никаких иллюзий». Песков заявил, что преждевременно говорить о поздравлениях Путина избранному президенту Украины и о совместной работе с Зеленским.

«В любом случае президент России как человек, который определяет внешнюю политику российского государства, и в том числе определяет вектор политики в отношении Украины, он именно на основании конкретных заявлений и действий будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины», – добавил Песков.

Второй тур выборов на Украине прошел 21 апреля, явка избирателей составила более 62%, Владимир Зеленский набрал более 73% голосов.