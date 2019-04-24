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МИД Украины назвал решение России по Донбассу «продолжением агрессии»

Решение России об упрощении процедуры выдачи гражданства жителям Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик (ДНР и ЛНР) – это «продолжение агрессии» и вмешательства во внутренние дела Украины, написал в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он призвал жителей Донбасса не принимать российские паспорта. «Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее», – добавил украинский министр.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который дает жителям ДНР и ЛНР право получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Российские паспорта им будут выдавать в течение трех месяцев с подачи заявления.

На Украине 21 марта прошел второй тур выборов президента. Победу одержал шоумен Владимир Зеленский, набравший в три раза больше голосов, чем действующий президент Петр Порошенко. Кремль не стал поздравлять Зеленского с победой.