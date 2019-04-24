Политика

Новости

Штаб Зеленского ответил на упрощение Путиным выдачи гражданства для жителей ДНР и ЛНР

Решение президента Владимира Путина упростить выдачу российского гражданства жителям ДНР и ЛНР – это подтверждение того, что Россия является «государством-оккупантом». Об этом говорится в заявлении команды новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского, опубликованном в Facebook.

В нем отмечается, что Россия наглядно подтвердила «для мирового сообщества настоящую роль <...> как государства-агрессора, ведущего против Украины войну». Указ Путина не приближает две страны «к решению основной цели – прекращению огня», говорится в заявлении: одним из приоритетов Зеленского на посту главы государства будет «решение насущных жизненных проблем переселенцев и расширение возможностей для поддержки связей с гражданами Украины на оккупированных территориях, комплекс мероприятий для прекращения войны и деоккупации наших территорий».

Ранее решение Путина прокомментировал действующий украинский президент Петр Порошенко. Он выразил мнение, что принятый указ – это фактически подготовка Кремлем «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине».

24 апреля Путин подписал указ, который позволяет жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке. Поясняя свое решение, российский президент подчеркнул, что оно принято из гуманитарных соображений и что у России нет желания создавать проблемы для новой украинской власти.

21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. Зеленский победил, набрав 73,22% голосов. Порошенко набрал всего 24,45%.