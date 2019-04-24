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Порошенко обвинил Кремль в подготовке аннексии Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик (ДНР и ЛНР) – это фактически подготовка Кремлем «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине». Соответствующее сообщение опубликовано на его странице в фейсбуке.

Россия грубо нарушила суверенитет Украины и минские соглашения, считает Порошенко. Он призвал международных партнеров осудить действия России и усилить режим санкций. Порошенко поручил МИД Украины начать обсуждение этого вопроса в Совете Безопасности ООН, ОБСЕ и ЕС.

Команда Владимира Зеленского, который 21 апреля победил во втором туре выборов президента Украины, также опубликовала его позицию по этому вопросу. Этот указ не приближает к прекращению огня, говорится в сообщении. Зеленский рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на Россию в связи с этим решением.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, который дает жителям Донбасса право в упрощенном порядке получить российское гражданство. Они лишены каких бы то ни было гражданских прав, пояснил Путин, и это решение носит гуманитарный характер. Президент подчеркнул, что у России нет желания создавать проблемы для новой украинской власти.