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МВД разъяснило порядок упрощенной выдачи гражданства России жителям ДНР и ЛНР

Заявления жителей ДНР и ЛНР на прием в российское гражданство будут рассматриваться в Ростовской области. Об этом говорится в пресс-релизе МВД.

Как отметило ведомство, прием заявлений будет проводиться через уполномоченных лиц самопровозглашенных республик. Также жители ДНР и ЛНР смогут получить и загранпаспорт, подчеркнуло министерство.

Президент России Владимир Путин ранее 24 апреля подписал указ, по которому жители ДНР и ЛНР смогут по упрощенной процедуре получить гражданство России. По документу рассмотрение соответствующих заявления должно рассматриваться не более трех месяцев. МВД заявило, что три месяца — это «предположительный срок рассмотрения заявления».

Действующий президент Украины Петр Порошенко, проигравший выборы, два тура которых прошли 31 марта и 21 апреля, выразил мнение, что принятый указ – это фактически подготовка Кремлем «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине». Команда новоизбранного украинского президента Владимир Зеленского подчеркнула, что Россия таким решением наглядно подтвердила «для мирового сообщества настоящую роль <...> как государства-агрессора».