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Полиция Шри-Ланки сообщила о гибели координатора терактов

Боевик Захран Хашим, который был координатором серии взрывов в католических церквях и отелях Шри-Ланки в пасхальное воскресенье, погиб и больше не представляет угрозы, сообщает полиция страны. По мнению местных властей, этот человек может быть связан с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».

«Лидер группировки "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", который координировал взрывы на Шри-Ланке, погиб в гостинице Shangri-La», — говорится в сообщении. Правоохранители не уточняют, как наступила смерть, но ранее власти говорили, что один из террористов покончил с собой в этом отеле, чтобы избежать ареста.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия взрывов. По обновленным данным, теракты унесли жизни 250-260 человек. Как заявил президент страны Майтрипала Сирисена, на территории островного государства действуют порядка 130–140 членов «Исламского государства», власти занимаются поисками этих преступников.

После случившегося секретарь министерства обороны Шри-Ланки Хемасири Фернандо ушел в отставку, как и начальник полиции Пуджитха Джаясундару.

«Я приму меры против всех чиновников, которые не справились со своими обязанностями», — заявил президент страны Майтрипала Сирисена. Он пообещал, что на острове начнется полная реорганизация служб безопасности. Лидер страны отметил, что разделяет ответственность за произошедшее. Ранее местные СМИ сообщали, что накануне взрывов власти Индии предупреждали спецслужбы Шри-Ланки об угрозе терактов, но те не смогли предотвратить трагедию.