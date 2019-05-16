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Миллиардеры Алтушкин и Козицын выделят деньги на озеленение Екатеринбурга

Спонсоры строительства храма в центре Екатеринбурга генеральный директор УГМК Андрей Козицын и руководитель РМК Игорь Алтушкин заявили о готовности построить в городе дополнительные скверы, сообщается на сайте правительства Свердловской области.

Возведение храма курирует Фонд Святой Екатерины, его учредителями являются Алтушкин, Козицын, директор компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский и представители других крупных предприятий Урала. Алтушкин и Козицын являются миллиардерами, российский Forbes оценивает их состояния в $4,3 млрд и $4,4 млрд соответственно.

Губернатор Евгений Куйвашев специально созвал совещание из-за проходящих уже три дня акций протеста в центре Екатеринбурга. Он вызвал туда представителей бизнеса, РПЦ и мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Куйвашев попросил собравшихся обратить внимание на требования защитников сквера по озеленению и благоустройству города. «Мне кажется, что Фонд святой Екатерины должен взять повышенные обязательства по озеленению города», – отметил губернатор.

Высокинский доложил о планах по созданию семи скверов ко Дню города и предложил бизнесменам подключиться к работе. Алтушкин пообещал взять в работу площадку возле стадиона «Екатеринбург-арена». Козицын заявил о намерении обеспечить проекты благоустройства необходимыми материалами и саженцами. В первый день протестов мэр Екатеринбурга, по данным местного издания It’s My City, уже предлагал «открыть карту города и нарисовать новый сквер», но горожане все равно вышли на новую протестную акцию.

До этого Козицын не комментировал конфликт вокруг сквера, а Алтушкин говорил в интервью Forbes, что официальные процедуры по утверждению проекта строительства были соблюдены. «Мы против гражданских конфликтов и против любой эскалации, считаем, что все должно оставаться в рамках правового поля», – говорил он.

Решение о строительстве собора святой Екатерины на месте сквера возле драмтеатра приняли в сентябре 2018 г. Некоторые горожане не согласились с решением и пытались инициировать референдум по этому вопросу, но получили отказ избиркома. Протесты в центре Екатеринбурга идут с начала недели. Полиция 15 мая задержала, по разным оценкам, от 33 до 68 человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия сотрудников силовых ведомств на протестной акции были оправданы, поскольку стали реакцией на провокацию.