Кремль назвал оправданными действия силовиков в Екатеринбурге

Владимир Жабрико / URA.RU / TASS

Действия сотрудников силовых ведомств на протестной акции в Екатеринбурге стали реакцией на провокацию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В Екатеринбурге не обошлось без тех, кто провоцирует ситуацию, различных проявлений непозволительного поведения», – сообщил Песков журналистам и добавил, что силовой сценарий «всегда оправдан, когда речь идет о провокации».

Акции против строительства храма в центре Екатеринбурга проходят в городе с начала недели. Решение о строительстве собора святой Екатерины на месте сквера возле драмтеатра было принято в сентябре 2018 г. Часть жителей Екатеринбурга не согласились с решением и пытались инициировать референдум по этому вопросу, но избирком в голосовании отказал. Строительство храма спонсируют владелец РМК Игорь Алтушкин и совладелец УГМК Андрей Козицын.

Накануне, в среду, власти огородили место строительства постоянным железным забором вместо временного, части которого протестующие выбрасывали в реку. Это не помешало недовольным горожанам собраться третий день подряд и даже провести акцию «Включи свет», чтобы привлечь внимание к проблеме. Ближе к полуночи сотрудники Росгвадии задержали, по официальным данным, 33 участника несанкционированной акции. Однако Znak.com со ссылкой на данные правозащитников оценивал число задержанных в 68 человек.

Песков добавил, что по поводу плана застройки сквера появляется много ложной информации, поэтому он лично связался с компанией-застройщиком для разъяснений. «Информация о том, что храм является лишь составной частью большого плана застройки и что там предусмотрены еще другие здания и центры, не соответствует действительности», – добавил Песков.

Мэр города Александр Высокинский на совещании у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 16 мая пообещал разбить семь дополнительных скверов в Екатеринбурге. Он предложил присутствовавшим на совещании Алтушкину и Козицыну принять участие в создании скверов и общественных пространств, пишет сетевое издание It’s My City. Алтушкин обещал взять в работу площадку для сквера возле «Екатеринбург арены». В первый день протестов мэр Екатеринбурга предлагал «открыть карту города и нарисовать новый сквер», но горожане не согласились с таким подходом к решению проблемы и вышли на новую протестную акцию.