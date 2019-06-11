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Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру на инициаторов марша за свободу Голунова

Мэрия Москвы обратится в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, поскольку его организаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-мэра Москвы Александра Горбенко. «Предлагают обсуждать это в прямом эфире, но так нельзя – это серьезный вопрос», – подчеркнул Горбенко.

Ранее один из инициаторов акции – журналист «Новой газеты» Илья Азар – рассказал, что ему позвонил Горбенко и предложил обсудить безопасность запланированного шествия. В ответ журналист предложил встретиться с вице-мэром Москвы в прямом эфире телеканала «Дождь» 11 июня. «Мы не готовы идти в мэрию и вести кулуарные переговоры за спиной 20 000 человек, которые к этому моменту выразили свой интерес к шествию. Мы хотим, чтобы диалог с мэрией был прозрачным и открытым», – пояснил журналист.

Голунов был задержан в центре Москвы днем 6 июня. Полиция заявила, что у него нашли наркотики. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств. Журналист вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. Он предположил, что произошедшее связано с его профессиональной деятельностью. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест. Его адвокаты направили в Мосгорсуд жалобу на решение суда об избрании этой меры пресечения.

Накануне, 10 июня, группа журналистов и активистов объявила о планах провести 12 июня, в День России, марш в поддержку Голунова в Москве. Он не согласован со столичными властями. Организаторы объяснили, что планируют мирно нести в руках газеты со статьями о Голунове, поэтому не стали согласовывать мероприятие. Они надеются, что городские власти не будут препятствовать проведению акции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что марш может стать препятствием для празднования Дня России.

«Мы Иван Голунов». Кто еще присоединился к акции в защиту журналиста