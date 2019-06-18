Политика

Новости

Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет в устоявшемся, классическом формате, сказал журналистам во вторник, 18 июля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «У президента будет при необходимости возможность выходить на связь и с руководителями регионов, и с министрами, членами правительства. Такая связь предусмотрена, а в целом это будет классический формат. Акцент, естественно, на содержание, на то, чтобы ответить на максимальное количество реальных вопросов реальных людей – и те, которые поступили за 10 дней с момента объявления сбора вопросов, и те, которые будут поступать во время прямого эфира», – рассказал представитель Кремля.

Прямая линия с Путиным состоится в полдень 20 июня в Гостином дворе, напомнил Песков. По его словам, ближайшие два дня Путин намерен полностью посвятить подготовке к этому событию. «Он и сам готовится, читает весь набор справочных материалов, которые присылают традиционно к этому мероприятию министерства и ведомства. При необходимости связывается с министрами, руководителями различных органов власти, [проводит] совещания с администрацией в этом плане и смотрит, естественно, массив обращений граждан». Блоки наиболее волнующих граждан вопросов уже определились, подтвердил представитель Кремля, но раскрыть их он отказался.

Прямая линия с президентом, в ходе которой он отвечает на вопросы граждан, проводится ежегодно с 2001 г. В этом году передача выйдет в эфир в 17-й раз (в 2004 и 2012 гг. она не выходила). Она будет идти на «Первом канале», телеканалах «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». В то время когда Путин занимал должность премьера, программа называлась «Разговор с Владимиром Путиным».