Врио губернатора Мурманской области прокомментировал гибель российских подводников
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис назвал страшной трагедией гибель 14 российских моряков-подводников. Об этом он написал в Facebook.
«Мы готовы оказать все необходимое содействие Северному флоту, Мурманская область и флот всегда поддерживают друг друга в сложные моменты», — отметил он.
Ранее 2 июля Минобороны сообщило, что в результате пожара 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков-подводников. По данным ведомства, смерть подводников наступила из-за отравления продуктами горения.
После произошедшего аппарат находится на военно-морское базе в Североморске (Мурманская область), отмечало Минобороны. Источник «Ведомостей» рассказал, что речь идет об одной из атомных глубоководных станций (АГС) – подлодок, входящих в состав флота Главного управления глубоководных исследований Минобороны.
Президент России Владимир Путин после гибели российских моряков отменил свое участие в форуме «Реки России», в ближайшее время он планируется встретиться с министром обороны Сергеем Шойгу. СКР начал доследственную проверку.