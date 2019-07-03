Зеленский заявил об отсутствии у России желания урегулировать конфликт в Донбассе

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Основатель «Рольфа» оспорит оценку сделки, ставшую причиной уголовного дела

Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров пообещал оспорить в суде оценку сделки с акциями «Рольф эстейт» 2014 г., которую провела ФСБ. Об этом он сообщил в программе Hard Day’s Night на телеканале «Дождь». Оценка этой сделки легла в основу уголовного дела, фигурантом которого стал Петров. По его словам, ФСБ оценила акции компании «Рольф-Эстейт» в 200 млн руб., а не в 4 млрд руб., за которые эти акции купил «Рольф».

В дилерских центрах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге 27 июня прошли обыски. Позже СКР сообщил, что против основателя «Рольфа» Петрова заведено уголовное дело. Его обвинили в незаконном выводе за рубеж 4 млрд руб. через сделку, в ходе которой компания Panabel Limited в феврале 2014 г. продала акции «Рольф эстейт» на 3,9 млрд руб. ООО «Рольф». По версии следствия, стоимость акций была умышленно завышена. «Рольф» утверждает, что сумма сделки была определена на основании рыночной стоимости продаваемых акций. Директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро отправлен под домашний арест. Кроме Кайро и Петрова по делу также проходят бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Г. Кафкалия. Президента России Владимира Путина на саммите в Осаке спросили, в курсе ли он претензий правоохранителей к Петрову. Он пообещал, разобраться в причинах преследования предпринимателя.

Петров подчеркнул, что в момент совершения сделки представители закона ни разу не сомневались в законности купли-продажи акций. «Ни регулятор, ни аудиторы, ни налоговая инспекция тогда не предъявляли нам претензий», — заявил он.

Петров также рассказал, что ему известны несколько фамилий людей, которые могут быть причастны к его преследованию, но называть имена пока рано. Он также не исключил, что уголовное дело стало предупреждением для тех, кто из бизнеса приходит в политику. Предприниматель также не исключил, что преследование может быть связано с его поддержкой оппозиционера Алексея Навального.

«Я когда-то действительно помогал (Алексею Навальному), потому что он боролся с коррупцией. И мне казалось, что это самая большая угроза, какая может быть для государства, поэтому надо помогать всем, кто борется...Наверное, этого нельзя было делать, как потом мне объяснили...Возможно, это стало причиной», — отметил Петров.