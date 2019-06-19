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Зеленский анонсировал инвестиционный форум для восстановления Донбасса

Для восстановления Донбасса в сентябре этого года будет проведен инвестиционный форум. Об этом президент Украины Владимир Зеленский объявил во время встречи с членами наблюдательного совета «Ялтинской европейской стратегии» – ежегодной конференции украинских и иностранных политиков и предпринимателей, сообщается на его сайте.

Зеленский во время встречи также акцентировал внимание на необходимости восстановления инфраструктуры Донбасса.

15 июня во время посещения Мариуполя (Донецкая обл.) Зеленский обращал внимание на важность развития инфраструктуры Донбасса. «В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», – подчеркнул он.

В интервью немецкой газете Bild 18 июня Зеленский сказал, что на первой встрече с президентом Владимиром Путиным начал бы общение с напоминания о том, что Крым и Донбасс – это территория Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что про Донбасс «надо говорить не Путину, а <...> жителям Донбасса». По Крыму «уже особо и говорить нечего», добавил представитель Кремля.