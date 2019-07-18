Новости
Политика
Новости

СК завершил следствие по делу бывшего главы Серпуховского района Шестуна

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, сообщила журналистам его супруга Юлия Шестун. Она сообщила, что в следственный кабинет СИЗО «Матросская тишина» Шестуна конвой вынес на носилках, поскольку из-за голодовки он не может самостоятельно передвигаться.

По ее словам, в данный момент речь идет о двух эпизодах преступления. Первый связан с выделением участков земли под строительство торгового центра в деревне Борисово девять лет назад, в рамках которого Шестуну предъявляют обвинение по статьям 159, 174 и 289 Уголовного кодекса. Второй эпизод, по статье 290 УК России, появился благодаря показаниям бывшей начальницы департамента спорта Татьяны Гришиной. Женщина утверждала, что давала взятки Шестуну в сумме 10 млн рублей за общее покровительство.

Шестун отвергает все обвинения и называет дело заказным и политически мотивированным. С 14 июня он объявил уже третью по счету голодовку в следственном изоляторе.

Суд арестовал Шестуна в середине июня прошлого года. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании денег и имущества. Потерпевшей стороной по делу проходит администрация Серпуховского района Подмосковья. Следствие считает, что Шестун в 2008–2014 гг. необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка, тем самым причинив 62,8 млн руб. ущерба бюджету. Позже Шестуну предъявили обвинение в получении взяток на 9 млн руб.

В апреле суд обратил в доход государства имущество Шестуна и аффилированных с ним компаний на общую сумму 10 млрд руб. По данным Генпрокуратуры, изъятое имущество экс-чиновник приобрел на фиктивных аукционах либо на доходы, полученные от коррупционной деятельности. По версии следствия, с 2003 по 2018 г. он купил более 750 объектов недвижимости, из них 654 – это участки в Серпуховском районе общей площадью более 1300 га. Помимо этого, по данным Генпрокуратуры, Шестуну принадлежит более 43 дорогостоящих автомобилей и единиц другой техники стоимостью 49 млн руб.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Офис Зеленского предложил обменять Вышинского на Сенцова

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала в Facebook, что офис главы государства предлагает обменять осужденного за терроризм в Крыму Олега Сенцова на главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, находящегося под стражей на Украине.

«Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно», — написала она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что возвращение в Россию Вышинского могло бы стать первым шагом для начала нормализации отношений Москвы и Киева.

Сотрудники СБУ задержали Вышинского по подозрению в госизмене 15 мая 2018 г. после обысков в центральном офисе «РИА Новости Украина» в Киеве. Его обвиняют в госизмене. Суд арестовал журналиста без права внесения залога, срок ареста несколько раз продлевался. Сейчас Вышинский находится в СИЗО Херсона, ему грозит 15 лет тюрьмы. На одном из заседаний суда журналист попросил помощи у российского президента Владимира Путина и пообещал отказаться от гражданства Украины. В свою очередь Путин ранее называл ситуацию с Вышинским беспрецедентной и подчеркнул, что журналиста преследуют за его деятельность.

Сенцов в августе 2015 г. был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки.

Выбор редактора
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему в Ормузском проливе, сообщил журналистам президент Дональд Трамп. Его заявление передает Reuters.

По его словам, беспилотник находился на расстоянии менее 1 км от американского корабля. «США оставляют за собой право защищать наш персонал, объекты и интересы», — заявил Трамп.

Аналогичный случай произошел в июне, только тогда Иран сбил американский беспилотник. Власти заявили, что аппарат нарушил воздушное пространство страны в районе Ормузского пролива. Трамп в ответ распорядился нанести удары по ряду объектов в Иране, но в последний момент изменил свое решение.

В середине июня в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению два танкера. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Позже оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ. США возложили ответственность за инцидент на Иран. Их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения. Трамп призывал страны, провозящие нефть через Ормузский пролив, самостоятельно заниматься защитой своих судов. Он подчеркивал, что сейчас это делают США, не получая никакой компенсации взамен.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

ФАС не нашла нарушений конкуренции в действиях ВМЗ

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

ФАС не обнаружила связи между ростом цен на железнодорожные колеса Выксунского металлургического завода (ВМЗ) и его доминирующим положением на рынке. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным ведомства, с 2017 по 2018 г. средневзвешенная цена железнодорожных колес выросла на 80%. Проанализировав ситуацию, ФАС пришла к выводу, что за этот период увеличился спрос, что является объективной и экономически обоснованной причиной рост стоимости. Спрос увеличивался и цены повышались по внешним причинам, то есть независимо от действий ВМЗ, отметил регулятор.

Он также сообщил, что, по его данным, с апреля 2019 г. ВМЗ каждый месяц проводит открытые конкурентные запросы цен по продаже железнодорожных колес. Цены победителей процедур превышают в 2 раза цену реализации за I квартал 2019 г., хотя существенных изменений в себестоимости не обнаружено, отметило ведомство. В этой связи регулятор проверит завод на возможные нарушения в 2019 г.

ВМЗ, комментируя решение ФАС, подчеркнул, что ведет работу в соответствии с антимонопольным законодательством.

ФАС возбудила дело против ВМЗ в 2018 г. Первоначально ответчиком был также входящий в Evraz Нижнетагильский меткомбинат, но в результате анализа было установлено, что доминирующее положение занимает именно ВМЗ.

ВМЗ входит в Объединенную металлургическую компанию (ОМК) Анатолия Седых. ОМК – крупнейший производитель колес, его доля на рынке – 55%.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

МВД отказалось заводить дело на женщину, заказавшую лекарство для сына

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Проверка не выявила оснований для возбуждения уголовного дела против Елены Боголюбовой, заказавшей через интернет не зарегистрированное в России лекарство для больного ребенка, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

В материале отмечается, что полиция изучила поступившие из Московской таможни данные. Их изучение показало, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. Принято решение о возврате материалов проверки в таможню.

Елена Боголюбова заказала через интернет для сына, страдающего от болезни Баттена, рекомендованное врачом лекарство от судорог фризиум. 16 июля она пришла в почтовое отделение, чтобы получить посылку. В этот момент ей сообщили, что она задержана за получение контрабанды. Женщину держали в отделении семь часов.

Фризиум относится к психотропным лекарственным средствам, в России не зарегистрирован. Полных аналогов фризиума в России нет, а у препаратов той же группы серьезные побочные эффекты. Пресс-служба МВД заявляла, что сотрудники полиции не участвовали в задержании Боголюбовой. Как сообщила директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава, женщину отпустили после того, как учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер позвонила в правительство.

На инцидент отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Кремль озабочен ситуацией с задержанием матери неизлечимо больного ребенка, заявил он. Песков назвал ситуацию злоупотреблением и отметил, что Кремль в связи с этим обратится в Минздрав и потребует от ведомства навести порядок в системе оборота медикаментов для паллиативной помощи. Песков добавил, что тема оборота наркотических медицинских средств затрагивалась на последней прямой линии с Владимиром Путиным, тогда министр здравоохранения Вероника Скворцова обещала разобраться с ситуацией.

Летом 2018 г. в Москве было возбуждено уголовное дело против матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой. Она хотела продать излишки диазепама, которые у нее остались, договорилась с покупателем через интернет. Покупатель оказался сотрудником полиции, женщину задержали с поличным. Ей вменили сбыт наркотиков. Дело вызвало широкий общественный резонанс, позже его закрыли.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

СПЧ призвал допустить всех собравших подписи кандидатов на выборы в Мосгордуму

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) призвал зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Мосгордумы, сдавших необходимое количество подписей в избиркомы, передает «Интерфакс».

«Только такое решение представляется справедливым. В конечном счете именно избирателям принадлежит решающее слово при определении состава Московской городской думы», – отмечается в заявлении СПЧ.

Избиркомы рассмотрели документы кандидатов в депутаты Мосгордумы. В результате зарегистрировано 233 кандидата, еще 57 было отказано в регистрации.

В частности, отказ в регистрации получили сторонники Алексея Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, муниципальные депутаты Константин Янкаускас и Юлия Галямина, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и его соратник Александр Соловьев, члены «Яблока» Сергей Митрохин, Елена Русакова, Кирилл Гончаров. За день до этого избирательная комиссия отказалась зарегистрировать муниципального депутата Илью Яшина. Основной причиной отказа в регистрации стало превышение допустимой доли недействительных подписей избирателей. Мосгоризбирком заявил о готовности заново проверить подписи в поддержку выдвижения кандидатов.

Многие кандидаты сочли отказы в регистрации необоснованными. Возле Мосгоризбиркома прошла несогласованная акция протеста, закончившаяся задержаниями оппозиционеров. Кандидаты и их сторонники намерены провести на проспекте Сахарова 20 июля согласованную с властями Москвы акцию за допуск независимых кандидатов на выборы.

Кого не пустили на выборы в Мосгордуму

Выбор редактора
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Путин предложил субсидировать из бюджета первоначальной взнос по ипотеке

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство должно рассмотреть вопрос субсидирования первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотеке. Такое поручение дал президент России Владимир Путин после проверки законодательства по жилищному строительству. Субсидирование или компенсация будет возможно один раз, говорится в поручении. Правительство должно представить предложения по этой теме до 1 сентября 2019 г.

Путин также поручил правительству до 10 октября разработать механизмы, по которым граждане, имеющие невысокие доходы, будут обеспечены жильем на условиях его сохранения в государственной собственности. Это поручение дано в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Среди ключевых целей этого нацпроекта – обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, увеличение объема жилищного строительства, повышение комфортности городской среды.

Помимо этого президент поручил разработать требования к архитектурному облику многоквартирных домов и качественным характеристикам жилых помещений. Правительство должно до 1 декабря 2019 г. представить по этому вопросу доклад, а затем представлять доклады регулярно – один раз в полугодие. Ответственными по разработке этих мер назначены премьер Дмитрий Медведев и руководители субъектов Федерации.

Бизнес
Новости

Уголовное дело завели на бывшего гендиректора Антипинского НПЗ

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Тюменской области возбудили уголовное дело против бывшего гендиректора АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод», сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону. Ведомство не называет фамилию и имя подозреваемого, сейчас устанавливается его местонахождение.

По версии следствия, он подозревается в совершении преступления по ч.1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации). Следователи полагают, что бывший директор заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи имущества завода, чем причинил Антипинскому НПЗ ущерб на сумму более 35 млн руб.

В понедельник бывший бенефициар Антипинского НПЗ и владелец New Stream Дмитрий Мазуров был арестован на два месяца по решению Тверского суда Москвы. Мазурова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено 12 июля по заявлению председателя правления Сбербанка Германа Грефа, говорится в материалах дела, озвученных в суде. Руководство НПЗ также обратилось с заявлением в правоохранительные органы по фактам мошеннических действий, которые осуществлялись Мазуровым и бывшим гендиректором завода Геннадием Лисовиченко.

Сбербанк ранее сообщал, что Мазуров и Лисовиченко ввели банк в заблуждение относительно финансового состояния предприятия: они скрыли наличие крупных долгов компаний New Stream («Новый поток») – фактически подконтрольных Мазурову – по поручительствам Антипинского НПЗ. Сбербанк заявил, что обнаружил договоры с Антипинским НПЗ на нерыночных условиях, в том числе и по экспортным контрактам. Действия Мазурова снизили платежеспособность НПЗ и привели в конце апреля 2019 г. к его остановке.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Яндекс.Такси» подала в ФАС ходатайство о покупке активов группы компаний «Везет»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания «Яндекс.Такси» подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на сделку по приобретению активов группы компаний «Везет», передает «Интерфакс».

«Яндекс.Такси» 15 июля объявила, что планирует купить основную часть бизнеса своего конкурента. На сделку может потребоваться около $187 млн — в такую сумму оценивается приобретение программного обеспечения (ПО) и колл-центров сервиса «Везет». Предполагается, что сделку удастся закрыть до конца года, если ее одобрит ФАС.

Mail.ru Group после объявления о сделке заявила, что «Яндекс.Такси» и «Везет» должны получить разрешение на выкуп активов, но пока не сделали этого. У Mail.ru Group есть право вето на отчуждение ключевых активов группы «Везет» по условиям предоставления последней конвертируемого займа в июне 2018 г. Пресс-служба группы компаний «Везет» в свою очередь заявила, что не нарушает условий предоставления займа этой сделкой. 

РБК ранее называл основными юрлицами ГК «Везет» ООО «Фастен рус» и ООО «Столица ДС». Бенефициар обоих юрлиц – кипрская Fasten Cy Limited. По данным кипрского реестра, у структур UFG суммарно 33,81% в кипрской компании, она крупнейший акционер. «Везет» называет себя одним из крупнейших агрегаторов заказа такси и работает более чем в 100 городах России, в Казахстане и Чехии. Группа создана в 2017 г. после объединения сервисов Fasten Russia (бренды «Сатурн» и RedTaxi) и «Везет» (RuTaxi, «Лидер», «Везет»).

«Везет» последние годы искала инвестиции. В 2018 г. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал о планах «Везет» привлечь $200 млн на развитие. «Интерфакс» сообщал, что предварительно инвестиции обсуждались с SoftBank, Rakuten, Kingdom Holding и Daimler. РБК сообщал о переговорах с Mail.ru Group, а также с автопроизводителями («АвтоВАЗ» и Renault-Nissan) и «Вымпелкомом». Акционеры «Везет» были нацелены на выход из актива, говорил в свою очередь источник «Ведомостей», близкий к ним.

Выбор редактора
Политика
Новости

Минздрав отказался от планов кардинального снижения числа курильщиков

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Новая версия антитабачной концепции предусматривает снижение до 21% количества курильщиков среди взрослого населения к 2035 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст концепции.

Предыдущая версия документа предусматривала снижение до 5% в ближайшие 30 лет, то есть до 2050 г. Концепция предполагала, что после этого потребление табака может быть поэтапно выведено из легального оборота.

Согласно новой концепции, в настоящее время среди взрослого населения 29% курильщиков. Планируется, что к 2025 г. это значение снизится до 26%, к 2030 г. – до 23%. Детское курение, следует из документа, должно за 15 лет снизиться с 15,1 до 1%.

Начало воплощения концепции в жизнь запланировано на 2020 г.

Пресс-служба Минздрава, комментируя новую концепцию РБК, не пояснила, с чем связано снижение целевого показателя. Она подчеркнула, что этот вариант – не финальный и что комментировать его преждевременно. Как сообщил изданию источник, знакомый с разработкой концепции, документ направлен на согласование с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Минпромторг подтвердил получение документа. В ФАС на просьбу о комментарии не ответили.

Политика
Новости

Путин пообещал Беглову подписать указ об электронных визах для Петербурга

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым пообещал до конца дня подписать указ о введении электронных виз для посещения города туристами, передает ТАСС. «Мы распространим этот режим и на Петербург, и на Ленинградскую область», – сказал Путин. Он отметил, что давал поручение проработать этот вопрос, в том числе и с точки зрения безопасности для горожан.

Беглов стал врио губернатора Петербурга в октябре 2018 г., сменив на посту Георгия Полтавченко. В июне – октябре 2003 г. Беглов также временно исполнял обязанность губернатора города, сменив губернатора Владимира Яковлева и впоследствии уступив свое кресло Валентине Матвиенко. В мае 2019 г. Беглов объявил о планах участвовать в выборах главы города как самовыдвиженец, а 8 июля его официально зарегистрировали кандидатом. Как говорил в июне «Ведомостями» политолог Борис Макаренко, пиар-активность Беглова с момента его назначения «скорее шла со знаком минус», а антирейтинг для политика, недавно занявшего губернаторское кресло, является высоким. 12 июля Беглов заявил о намерении принять участие в предвыборных дебатах, чтобы представить свое видение развития Петербурга.

В марте 2017 г. Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории свободного порта Владивосток. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, ее могут получить граждане 18 государств. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа 2018 г.

В июне Путин поручил проработать также введение электронных виз для въезда на всю территорию России с 2021 г. Такие визы могут быть однократными, краткосрочными, до 16 дней, но универсальными – не только для туристических, но и для деловых, частных и гуманитарных поездок. Как выяснили «Ведомости», поручение о проработке введения электронных виз дано премьер-министру, министрам иностранных дел, внутренних дел и директору ФСБ. Предполагается, что электронные визы станут частью Стратегии развития туризма, которую готовит Минэкономразвития. Руководитель ведомства Максим Орешкин, в частности, выступал за распространение электронных виз на Москву и Петербург.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 000 рублей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Медианная зарплата россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, составляет 34 335 руб., свидетельствуют данные Росстата за апрель. При этом средняя зарплата для исследованной группы составила 47 657 руб. Исследование затронуло около 100 000 организаций, в которых работают более 27 млн человек.

Директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон пояснил РБК, что чем сильнее средняя зарплата отличается от медианного показателя, тем выше уровень неравенства в оплате труда и доля людей с низкой зарплатой. Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им Г. В. Плеханова Елена Егорова объяснила, что среднюю зарплату завышает то, что 48% денег, выделенных на зарплаты, получают 20% самых высокооплачиваемых сотрудников. Именно из-за этого публикуемые Росстатом данные о средней зарплате воспринимаются населением как неадекватные, добавила она.

Разрыв между медианным и средним значением зарплаты зависит от региона и колеблется от 13 до 31%. В Москве в апреле, по данным Росстата, средняя зарплата составила 96 000 руб., а медианная – 66 000 руб. В Сахалинской области средняя зарплата оценена в 88 000, а медианная лишь в 62 600.

Росстат публикует «Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы» раз в два года (предыдущее появилось в 2017 г.). Это единственное исследование, в котором есть данные о медианной зарплате россиян. В предыдущем исследовании, за 2017 г., Росстат оценил среднюю зарплату Россиян в 38 900 руб. В целом в России пятый год подряд снижаются реальные денежные доходы населения (доходы за вычетом налогов и скорректированные на инфляцию).

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow