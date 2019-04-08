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Суд изъял в пользу государства имущество Шестуна на 10 млрд рублей

Красногорский городской суд Подмосковья удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял в доход государства имущество экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала суда. Изъятые у Шестуна и аффилированных с ним компаний объекты оцениваются в 10 млрд руб., уточнил представитель прокуратуры. На момент написания материала решение суда в карточке дела отсутствовало.

Генпрокуратура утверждает, что изъятое имущество Шестун купил на фиктивных аукционах либо на доходы, полученные от коррупционной деятельности. Всего с 2003 по 2018 г. он приобрел более 750 объектов недвижимости, из них 654 — участки в Серпуховском районе общей площадью свыше 1300 га, указывало ведомство. Шестуну, по данным Генпрокуратуры, принадлежит более 43 дорогостоящих автомобилей и единиц другой техники стоимостью свыше 49 млн руб.

Информация об этом в справках об имуществе и доходах Шестуна не отражалась. Большая часть объектов оформлялась на его родственников, либо на подставных лиц. Для придания видимости соответствия расходов полученным доходам при приобретении активов кратно занижалась их стоимость, уточняло ведомство. По данным Генпрокуратуры, экс-глава района — фактический владелец парк-отеля «Дракино» (номинальный хозяин – бизнесмен Борис Криводубский) и базы отдыха «Медвежья берлога» (принадлежит ООО «Винтер», которое проходит ответчиком по делу). Прокуроры ссылались на показания номинальных владельцев и управленцев, которые указали на Шестуна как на подлинного хозяина вверенного им имущества.

Суд арестовал Шестуна в середине июня 2018 г. Ему были предъявлены обвинение в мошенничестве, незаконном предпринимательстве, отмывании незаконно полученных денег и имущества, а также получении взятки в особо крупном размере. Потерпевшей стороной по делу признана администрация Серпуховского района Подмосковья.