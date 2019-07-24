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К директору ФБК Ивану Жданову пришли с обыском

У директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова проходит обыск, сообщила на своей странице в Twitter пресс-секретарь организации Кира Ярмыш. Причины обыска она не уточнила.

Вечером 24 июля полиция также пришла с обыском к политику Дмитрию Гудкову. Это связано с запланированной 27 июля акцией протеста, рассказал «Ведомостям» его пресс-секретарь Алексей Обухов. Гудкова хотят доставить в Следственный комитет на допрос, написал на своей странице в Twitter его отец.

Жданову, Гудкову и еще нескольким оппозиционерам ранее отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, потому что более 10% собранных ими подписей были признаны недостоверными. 14 июля у здания Мосгоризбиркома прошел стихийный митинг в поддержку независимых кандидатов. Следственный комитет из-за него возбудил уголовное дело по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Позже политик Алексей Навальный предложил 27 июля провести несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы, если к тому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты. За призыв к участию в акции 24 июля суд арестовал его на 30 суток.