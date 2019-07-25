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Мосгоризбирком утвердил отказ в регистрации Гудкова кандидатом в Мосгордуму

Мосгоризбирком не стал отменять решение окружного избиркома об отказе в регистрации бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова в качестве кандидата в Мосгордуму. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии, которое Гудков транслировал на своей странице в Facebook. Ранее рабочая группа по разбору жалоб кандидатов рекомендовала принять такое решение.

Ряд оппозиционеров не допустили к выборам в Мосгордуму, поскольку окружные избирательные комиссии сочли, что у них большее количество недействительных подписей, чем положено по закону. Оппозиционеры уверены, что их намеренно не хотят допускать до участия в избирательной кампании.

К выборам не допустили главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, политика Дмитрия Гудкова и его соратника Александра Соловьева, соратников Алексея Навального Любовь Соболь и Ивана Жданова, «яблочников» Елену Русакову, Кирилла Гончарова и Сергея Митрохина, муниципальных депутатов Константина Янкаускаса, Анастасию Брюханову и Юлию Галямину.

Накануне вечером у Гудкова, Жданова и ряда других оппозиционеров прошли обыски. По словам пресс-секретаря Гудкова, следственные действия связаны с запланированной на 27 июля акцией протеста против отказа в регистрации оппозиционных кандидатов. Гудкова утром 25 июля допросили следователи, но он отказался отвечать на вопросы, сославшись на ст. 51 Конституции (она предусматривает право гражданина не свидетельствовать против себя).