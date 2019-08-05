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Число пострадавших от взрывов под Ачинском увеличилось до девяти

Число пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае возросло до девяти, сообщает ТАСС со ссылкой на данные горячей линии Ачинской центральной районной больницы. «Состояние средней тяжести, получил травму от взрывной волны. Мужчина — пожарный», — рассказал сотрудник больницы. Среди пострадавших четверо военных.

Взрывы на военном складе с боеприпасами в селе Каменка начались приблизительно в 13.00 мск. В результате на месте происшествия начался пожар. Территория воинской части оцеплена, дорога, ведущая к ней, перекрыта. Днем жителей эвакуировали 4 600 человек из населенных пунктов Каменка, Заворка, Малый Улуй, Ключи, Сосновый бор и детского лагеря «Сокол». Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах, запланирована эвакуация 16 500 человек. Ранее сообщалось о необходимости эвакуировать 11 000 жителей. На территории Ачинского района Красноярского края введен режим ЧС, подготовлены три пункта временного размещения жителей.

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о возможности увеличения зоны поражения от взрывов. По его словам, врачи Красноярска мобилизованы для помощи пострадавшим при взрывах. Росавиация закрыла воздушное пространство в радиусе 30 км от места происшествия. РЖД из-за взрывов ограничила движение поездов в Красноярском крае. Ачинский глиноземный комбинат «Русала» принял решение о полной остановке работ и эвакуации. Ачинский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» работает в штатном режиме.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском. Фотографии