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Сумма штрафов Любови Соболь достигла 930 000 рублей

Хорошевский суд Москвы оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь за призывы к участию в несогласованной акции протеста на 300 000 руб., следует из опубликованного решения на сайте суда. Таким образом, общая сумма выписанных ей штрафов возросла до 930 000 руб.

Соболь оштрафовали за опубликованный в Facebook призыв участвовать в акции 27 июля у мэрии Москвы. Суд указывает, что известил Соболь о заседании, но она не явилась и не обеспечила явку защитника, поэтому административное дело было рассмотрено без нее. Решение принято 7 августа.

Это уже четвертый штраф за последнее время, назначенный Соболь в связи с проведением протестных акций. Хамовнический суд 27 июля оштрафовал ее на 30 000 руб., 3 августа Щербинский суд – на 300 000 руб., а 12 августа Троицкий суд назначил еще один штраф на 300 000 руб. Соболь в Twitter заявляла, что намерена обжаловать штрафы в ЕСПЧ.

Избирательная кампания в Москве уже несколько недель сопровождается протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации кандидатами в Мосгордуму многим оппозиционным кандидатам. Соболь и другие оппозиционеры пытались оспорить отказ в регистрации, но Мосгоризбирком не удовлетворил их жалобы. Москвичи выходят на многотысячные акции протеста. Только две из них были согласованы с властями и состоялись на проспекте Сахарова 20 июля и 10 августа, эти акции собрали 22 500 и около 50 000 человек соответственно. Остальные акции проходили возле мэрии, Мосгоризбиркома, на Трубной площади и на Бульварном кольце. Они заканчивались разгоном протестующих полицией и жесткими задержаниями. По итогам акции 27 июля заведено уголовное дело о массовых беспорядках.

Основная часть незарегистрированных кандидатов арестованы за участие и призывы к участию в несогласованных акциях протеста. Соболь назначают штрафы, поскольку у нее есть малолетний ребенок.

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