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Суд вновь оштрафовал Любовь Соболь на 300 000 рублей

Троицкий суд Москвы оштрафовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь на 300 000 руб. за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.

Алексеева уточнила, что протокол в отношении соратницы Алексея Навального был составлен по итогам не согласованной с властями акции в Москве 3 августа. В этот день в столице прошел очередной митинг оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По данным полиции, в нем приняли участие 1500 человек, 600 были задержаны. Проект «ОВД-инфо» сообщил о 685 задержанных.

Соболь в своем Twitter сообщила, что узнала о штрафе из СМИ. «Штраф обжалую в ЕСПЧ», – пообещала она. Ранее аналогичный штраф в 300 000 руб. Соболь назначил Щербинский суд. Тогда поводом для штрафа стала несогласованная акция 15 июля на Трубной площади, где она проводила встречу с избирателями.

Кампания перед выборами в Мосгордуму уже несколько недель сопровождается протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации многим оппозиционным кандидатам. Собранные в их поддержку подписи были признаны недействительными. Оспорить это решение оппозиционерам, в частности Соболь, Илье Яшину, Александру Руденко, Дмитрию Гудкову и другим не удалось. Выборы в Мосгордуму должны пройти 8 сентября.

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