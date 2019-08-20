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На Мальте готовятся отметить 30-летие окончания холодной войны

Первый президент СССР Михаил Горбачев обсудил на встрече с мальтийским министром иностранных дел Кармело Абела мероприятия, которые «планируется провести на Мальте в связи с предстоящим 30-летием встречи президента СССР Горбачева и президента США Джорджа Буша», рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе «Горбачев-фонда».

По словам Абела, мероприятия позволят напомнить о важнейшем событии для международных отношений, будут «способствовать серьезным размышлениям о положении в области разоружения», уточнили в пресс-службе. Горбачев на встрече отметил важность сохранения «достигнутого совместными усилиями в годы, когда мы покончили с холодной войной», добавили в фонде.

Горбачев на встрече с Абелой поделился воспоминаниями о встрече с Бушем-старшим. По его словам, Вашингтон предложил провести встречу у берегов Мальты на военных кораблях (американском и советском). Но из-за разыгравшейся бури сделать это не удалось. «Хорошо, что в порту находился в это время гражданский теплоход «Максим Горький». Мы пригласили на теплоход Джорджа Буша и американскую делегацию. Там же и состоялся саммит. Это было символично», – рассказал Горбачев.

По его словам, именно на территории Мальты Горбачев и Буш-старший отказались рассматривать друг друга как врагов и заявили о готовности строить отношения взаимодействия, а в будущем – партнерства. «После Мальты мы смогли продолжить то, что было начато на встречах с президентом США Рональдом Рейганом в Женеве и Рейкьявике – прежде всего в деле сокращения ядерного оружия», – сказал Горбачев. По его словам, сейчас в современном мире необходимо налаживать взаимодействие, диалог. Абела со своей стороны пообещал Горбачеву делать все возможное в рамках двусторонних отношений. «Как член ЕС мы будем способствовать диалогу с Россией и сближению позиций по всем проблемам», – заключил он.

2–3 декабря 1989 г. на Мальте состоялась встреча Горбачева и Буша-старшего, на которой лидеры двух стран объявили об окончании холодной войны.