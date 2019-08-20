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Против 13 ингушских полицейских возбудили дела из-за отказа разгонять протестующих

Против 13 ингушских полицейских возбудили уголовные дела о неисполнении приказа (ст. 286.1 Уголовного кодекса: «Умышленное неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа начальника, отданного в установленном порядке») из-за отказа разгонять участников митинга против соглашения о границе с Чечней, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката сотрудников МВД Магомеда Куриева. Акции протеста проходили 26−27 марта в Магасе.

По словам адвоката, полицейским уже предъявлено обвинение, им грозит до пяти лет лишения свободы. «Дело закрытое, все они дали подписку о неразглашении», – уточнил он, не сообщив других подробностей об этом деле.

Накануне, 19 августа, прошло заседание суда по иску полицейских о восстановлении их на работе. Однако суд отказался удовлетворить их требования, сказал Куриев. По его словам, несколько свидетелей заявили, что ничего не видели, один дал уклончивые показания, из которых ничего не понятно. «В сети есть видео, где видно, что ничего противозаконного они не совершали, а, наоборот, пытались поговорить со старейшинами и убедить разойтись», – уточнил Куриев.

26 марта жители Ингушетии устроили акцию протеста в знак несогласия с принятым соглашением об административных границах с Чечней. Батальон ППС, который во время митинга в Магасе не стал разгонять протестующих, ранее расформировали, уволив 17 полицейских.

Протесты в Ингушетии: как жители выступают против соглашения о границах с Чечней