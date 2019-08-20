Политика

Новости

NYT сообщила о желании Трампа отправить заместителя Помпео послом в России

Президент США Дональд Трамп планирует назначить послом в России первого заместителя госсекретаря Майкла Помпео Джона Салливана, пишет газета The New York Times со ссылкой на источник в администрации. Как отмечает издание, кандидатуру Салливана должен будет одобрить сенат, однако Трамп торопит законодателей с его назначением.

У него «небольшой опыт дипломатического взаимодействия с Москвой», добавляет газета. Ранее он участвовал в российско-американских консультациях по стратегической стабильности. Российскую делегацию на консультациях возглавлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Как напоминает NYT, Салливан до того, как присоединился к администрации Трампа в начале 2017 г., был практикующим юристом. В правительственных департаментах он работал старшим юристом. Во время президентства Джорджа Буша-старшего Салливан был сотрудником минюста, а при президенте Джордже Буше-младшем – советником Пентагона. Позже Салливан перешел на работу в госдепартамент, когда ведомство возглавил Рекс Тиллерсон.

На слушаниях в сенате в 2017 г. Салливан занял жесткую позицию по вопросам возможного вмешательства России в выборы 2016 г. и присоединения Крыма в 2014 г. «Я считаю, что мы должны быть решительными в своем ответе», – говорил он. «Вмешательство в наши политические процессы просто недопустимо. Это серьезная угроза нашему образу жизни, и мы должны максимально эффективно реагировать всеми имеющимися у нас средствами», – отмечал он.

Действующий посол США в России Джон Хантсман ранее подал заявление об отставке. Он сложит свои полномочия в октябре. Ранее The Wall Street Journal называла возможными кандидатами на пост посла в России спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна и посла США в Германии Ричарда Гренелла.