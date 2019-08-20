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СПЧ попросил МВД, Росгвардию и СКР проверить случаи применения силы к протестующим

Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, директору Росгвардии Виктору Золотову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить обоснованность и законность применения специальных средств и физической силы к участникам акций протестов 27 июля, 3 и 10 августа в Москве, говорится на сайте СПЧ.

«В целях подготовки традиционного доклада главе государства о практике реализации свободы собраний членами Совета был организован мониторинг соблюдения прав человека в ходе пресечения сотрудниками правоохранительных органов публичных мероприятий, состоявшихся в Москве 27 июля, а также 3 и 10 августа 2019 г.», – отмечается в сообщении. СПЧ считает, что в отдельных случаях сотрудники правоохранительных органов нарушали права граждан, участвовавших в акциях протеста, а также и не участвовавших, но находившихся в местах их проведения. На сайте СПЧ указаны случаи, имеющие признаки нарушения прав человека путем превышения полномочий сотрудниками правоохранительных органов.

Акции протеста 27 июля и 3 августа не были согласованы с московскими властями. Они проводились в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Митинг 10 августа проводился на проспекте Сахарова и был согласован мэрией Москвы. Он стал самым массовым за последние семь лет – его посетило около 50 000 человек (данные «Белого счетчика»). Участники протестной акции призывали освободить задержанных во время предыдущих митингов, в том числе фигурантов дела о массовых беспорядках, а также зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы оппозиционеров. После согласованной акции протеста полицейские стали задерживать в центре Москвы не пожелавших разойтись участников акции.

Задержания в центре Москвы. Фотографии