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Пентагон связал взрыв под Архангельском с попытками России расширить ядерный арсенал

Министр обороны США Марк Эспер убежден, что произошедший 8 августа взрыв на военном полигоне в Архангельской области связан с попытками России разработать новые ядерные вооружения. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News. «Очевидно, что они пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы разобраться с США», — сказал он.

На военном полигоне в Архангельской области 8 августа произошел взрыв. Погибли пятеро сотрудников «Росатома», еще трое специалистов пострадали. В Северодвинске, находящемся в 40 км от места взрыва, зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. Власти города утверждали, что угрозы здоровью населения нет. Позже «Росатом» сообщил, что взрыв произошел при проведении работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания.

Американские СМИ предполагали, что инцидент связан с испытаниями крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Эту версию поддержал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что США сделали выводы из инцидента. Трамп также добавил, что у США есть «похожие, но более продвинутые технологии». Кремль не подтвердил эту информацию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сослался на официальное заявление «Росатома» и отказался от дальнейших комментариев по поводу инцидента. Согласно информации Минобороны России, никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших и пострадавших орденами Мужества.