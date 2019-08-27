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Американскому сенатору отказали в российской визе

Ведомости
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Американский сенатор Рон Джонсон сообщил, что Россия отказала ему в визе. Джонсон планировал посетить страну в составе двухпартийной делегации Конгресса и встретиться с российскими чиновниками, а также представителями общественных организаций и американского бизнеса.

Джонсон – один из авторов резолюции, призывающей к защите свободной навигации в Керченском проливе и сворачиванию проекта газопровода «Северный поток – 2». Он также был соавтором законопроекта, в котором предлагалось оказать финансовую помощь Центральной и Восточной Европе для преодоления зависимости от российского газа.

В мае Россия отказала в визе бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд. В МИД России пояснили, что она была внесена в черный список, который был составлен в ответ на персональные визовые и финансовые санкции США против российских чиновников. Он нигде не публиковался в полном объеме.

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Финансы
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В Системе быстрых платежей появится возможность приема наличных

Ведомости
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В рамках Системы быстрых платежей (СБП) появится услуга приема наличных, рассказали «Коммерсанту» участники рынка. В ЦБ и НСПК, которая является оператором системы, подтвердили, что эта инициатива обсуждается, но раскрывать подробности не стали. В платежном сервисе Qiwi рассказали, что работают над пилотом по приему наличных через СБП в ритейле.

Как будет реализован прием наличных в рамках СБП, неизвестно, отмечает газета. Он может осуществляться через терминалы и через розничные сети, выступающие в роли банковских платежных агентов, предположил директор «Золотой короны» Иван Ситнов.

Востребованность такого сервиса может быть невысокой, потому что доля оборота наличных за последние годы значительно снизилась, считают в ВТБ. Однако, по мнению участников рынка, целью введения прием наличных в рамках СБП может быть усиление контроля за платежами граждан и за «оцифровкой» наличных, отмечает «Коммерсантъ».

СБП была запущена в феврале на перевод средств между счетами и картами. Во второй половине этого года ЦБ планирует запустить в системе переводы от физических лиц в пользу компаний для оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода.

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Политика
Новости

ЦИК во второй раз отменил заседание экспертного совета по выборам в Мосгордуму

Ведомости
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ЦИК во второй раз отменил расширенное заседание научно-экспертного совета, на котором должны были обсуждать выборы в Мосгордуму, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу избиркома. Оно было запланировано на 27 августа.

Отмена заседания связана с недостаточным количеством оппонентов. В ЦИК утверждают, что большая часть совета и «критически настроенных» политологов и обозревателей по разным причинам не откликнулись на приглашение принять участие в дискуссии.

Провести расширенное заседание экспертного совета с участием политологов и экспертов, у которых возникли претензии к работе комиссии в ходе рассмотрения жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, предлагала председатель ЦИК Элла Памфилова. Изначально оно было назначено на 14 августа, но заседание отменили, потому что большая часть членов совета находилась в отпусках.

Ранее большинству оппозиционеров отказали в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму, в том числе Дмитрию Гудкову, Елене Русаковой, Любови Соболь и другим. Они подали жалобы на отказ в ЦИК, но они не были удовлетворены.

Новости СМИ2
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Авто
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Умер экс-глава Volkswagen Фердинанд Пиех

Ведомости
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Бывший председатель наблюдательного совета Volkswagen AG Фердинанд Пиех умер в возрасте 82 лет, сообщает Bild. Информацию о его смерти подтвердила жена Урсула Пиех, ее обращение опубликовала газета Handelsblatt.

Пиех «неожиданно» умер 25 августа, рассказала его жена. По информации Bild, ему стало плохо в ресторане. Его отвезли в больницу в Розенхайме, где он умер.

Пиех — внук основателя Porsche Фердинанда Порше. В 1993 г. он возглавил Volkswagen и превратил компанию, столкнувшуюся в начале 1990-х с проблемами, в глобального игрока, владеющего дюжиной разноплановых марок – от мотоциклов Ducati до грузовиков Scania и от бюджетных Skoda до суперкаров Bugatti.

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Бизнес
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Johnson&Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидном кризисе в США

Ведомости
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Суд штата Оклахома признал компанию Johnson&Johnson (J&J) причастной к эпидемии опиоидной зависимости в США и обязал ее возместить ущерб в размере $572 млн, сообщает Reuters.

Дело против J&J было заведено прокурором штата. В иске утверждалось, что компания способствовала опиоидному кризису, преуменьшая при продвижении риски привыкания к ее обезболивающим. Это привело к росту смертности от передозировки в Оклахоме. Прокурор оценил ущерб в $17 млрд.

J&J планирует обжаловать приговор. В компании заявили, что ее маркетинговая кампания была основана на научных исследования, а ее обезболивающие — Duragesic и Nucynta — занимали небольшую долю рынка в штате.

В 2017 г. президент США Дональд Трамп распорядился создать комиссию по борьбе с опиоидным кризисом. Она рекомендовала ему объявить режим чрезвычайной ситуации в стране из-за употребления опиатов.

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Политика
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Постпред России в Вене связал испытания под Северодвинском с действиями США

Ведомости
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Произошедшая под Северодвинском 8 августа авария не имеет отношения к предмету Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявил и. о. постпреда России при международных организациях в Вене Алексей Карпов. Об этом сообщается на сайте российского Министерства иностранных дел.

Проводившиеся испытания были связаны с разработкой оружия, которое Россия была вынуждена начать создавать «в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 г. из Договора об ограничении систем противоракетной обороны», отметил Карпов. Он подчеркнул, что нет никакой опасности для жизни и здоровья местного населения, а радиационный фон в Архангельской области находится на нормальном уровне.

«Ни о какой экологической катастрофе, как пытаются подать некоторые СМИ, ни в районе инцидента, ни за его пределами речи не идет», – заявил дипломат.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа во время испытаний реактивного двигателя. Тогда погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. После взрыва в Северодвинске, расположенном в 40 км от места ЧП, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города уверяли, что угрозы здоровью населения нет. 13 августа Росгидромет сообщил, что 8 августа был зафиксирован рост уровня радиации в Северодвинске в 16 раз, однако три дня спустя ведомство объяснило этот скачок прохождением облака радиоактивных инертных газов.

Министр обороны США Марк Эспер 22 августа заявил, что произошедший на военном полигоне в Архангельской области взрыв связан с попытками России разработать новые ядерные вооружения.

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Технологии
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Reuters узнало о планах установить «Аврору» на планшеты Huawei для переписи населения

Ведомости
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Россия обсуждает с Huawei возможность установки российской мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты этой китайской компании для переписи населения. Об этом Reuters рассказали два источника, знающих о переговорах.

В июне замминистра связи Михаил Мамонов рассказывал, что Минкомсвязи рассчитывает провести переговоры о вариантах сотрудничества с Huawei, в частности об использовании «Авроры» в оборудовании китайской компании. В начале августа правительство России назначило владельца операционной системы – «Ростелеком» – единственным закупщиком планшетов с российской ОС для переписи населения. Перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 г.

Как рассказал Reuters один из источников, в настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 000 планшетов Huawei к 1 августа 2020 г. Это рассматривается как первый этап внедрения ОС на устройствах Huawei, отметил собеседник издания. Второй источник рассказал, что Huawei проявила заинтересованность и показала образцы планшетов, которые могли бы использоваться.

«Темы и ход переговоров мы не комментируем по причине их конфиденциальности», – заявил «Ведомостям» представитель Huawei. Вопросы взаимодействия Huawei и «Ростелекома» как владельца «Авроры» обсуждаются, сообщил представитель «Ростелекома». Рассматриваются различные варианты сотрудничества, добавил он, отказавшись раскрыть детали.

В мае министерство торговли США внесло Huawei в черный список, запретив ей покупать компоненты и технологии американских производителей. Китайская компания также находится в списке организаций, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без специальной лицензии. Alphabet Inc. – материнская компания Google – после этого приостановила сотрудничество с Huawei.

Политика
Новости

В Москве загорелся Рождественский монастырь

Ведомости
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Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости». По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожару присвоен первый номер сложности из пяти возможных. Более 40 человек тушат возгорание, отмечает «РИА Новости». Площадь пожара составляет около 400 кв. м, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Улица Рождественка перекрыта для тушения пожара, сообщили в столичном Центре организации дорожного движения.

Монастырь основан в 1386 г. Он имеет в своем составе несколько храмов и иных зданий.

К 21.30 мск пожар в женском монастыре в центре Москвы удалось потушить, по данным «РИА Новости».

Бизнес
Новости

Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group

Ведомости
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Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% акций холдинга Rambler Group, говорится в совместном сообщении сторон.

«Доли компаний A&NN и Era Capital составили 46,5% и 7% соответственно», – говорится в сообщении. Сумма сделки не раскрывается, Сбербанк инвестировал в капитал Rambler cash-in инвестиции, которые пойдут на развитие цифровых сервисов и технологических платформ.

За корпоративное управление Rambler Group будет отвечать совет директоров из девяти человек, в него войдут: первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, старший директор по развитию экосистемы Сбербанка Андрей Ванин, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Марина Жигалова-Озкан, старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова, основатель и основной бенефициар фонда A&NN Александр Мамут, гендиректор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев, вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group Ольга Барская, основатель Era Capital Екатерина Лапшина и гендиректор Rambler Group Рафаэль Абрамян. Совет директоров будет отвечать за стратегию развития медиагруппы, определять приоритетные направления ее развития.

В конце апреля Сбербанк и Rambler Group объявили, что банк получит 46,5% интернет-холдинга. В сделку не входят крупнейшая в России сеть кинотеатров «Кино» (объединяет «Формулу кино» и «Синема парк»), а также издательство «Азбука-Аттикус». Сумму сделки стороны не называли, но РБК со ссылкой на источники писал, что Сбербанк инвестирует в Rambler Group 11 млрд руб. Два близких к банку источника подтвердили «Ведомостям» эту информацию.

В рамках сделки Rambler Group полностью погасила свой долг перед банком «Траст», он составлял 3,3 млрд руб. Представитель Сбербанка и Aбрамян сообщали, что на погашение долга интернет-холдинга уйдет меньшая часть инвестиций Сбербанка. Таким образом, интернет-холдинг сможет потратить на развитие около 8 млрд руб.

Представитель Rambler Group в конце июня сообщил «Ведомостям», что компания собирается провести публичное размещение акций в течение двух-трех лет. Rambler Group не раскрывает совокупные финансовые показатели, выручка входящего в холдинг онлайн-кинотеатра Okko в 2018 г. выросла на 81% до 2,5 млрд руб.

Политика
Новости

Макрон объявил о планах провести встречу в нормандском формате в сентябре

Ведомости
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Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что переговоры в нормандском формате с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии пройдут в сентябре, передает «Интерфакс». Он не пояснил, где пройдут переговоры.

Ситуация на Украине стала одной из главных тем прошедших 19 августа переговоров президента Владимира Путина с Макроном. Макрон после переговоров разместил в своем Facebook пост на русском языке, в котором назвал Россию «глубоко европейской страной». Как сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, встрече в нормандском формате будет предшествовать серьезная работа на экспертном уровне, «чтобы не проводить встречу ради встречи».

Нормандский формат переговоров об урегулировании на Украине появился в июне 2014 г. по инициативе тогдашнего президента Франции Франсуа Олланда. Самым результативным стал третий саммит, в феврале 2015 г., по итогам которого были подписаны минские соглашения. Но после берлинской встречи в октябре 2016 г. руководители четырех стран общались совместно только по телефону.

Путин впервые обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность работы в нормандском формате 11 июля. Первая беседа президентов состоялась по телефону.

Политика
Новости

Русская служба BBC: помощник руководителя ФСБ по Москве получил работу в «Газпроме»

Ведомости
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Помощник руководителя управления ФСБ по Москве и Подмосковью Марат Медоев прикомандирован от спецслужбы к службе безопасности «Газпрома». Об этом рассказали Русской службе BBC два информированных источника. «Ведомости» направили «Газпрому» запрос о комментарии.

По словам одного из источников, Медоев остается в московском управлении ФСБ и является «откомандированным оперативным сотрудником в “Газпроме”».

Ранее 26 августа РБК со ссылкой на источники сообщил, что Медоев покинул пост помощника руководителя управления ФСБ по Москве и Подмосковью. ФСБ эту информацию не комментировала. По данным одного из собеседников издания, Медоева сняли около месяца назад.

Медоев упоминался в расследовании журналиста «Медузы» о похоронном бизнесе в столичном регионе. Оно было опубликовано 1 июля. В нем говорится, что люди, близкие к Медоеву и его начальнику Алексею Дорофееву, контролируют похоронный рынок в Москве и Подмосковье.

В начале июня Голунова задержали в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. Он вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. Он также выражал мнение, что его преследование связано с расследованием, которое он готовил. Спустя пять дней после задержания с него сняли все обвинения.

Политика
Новости

Трамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу G7

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу G7 в 2020 г., об этом он заявил во Франции на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Fox News. По мнению президента США, Путину будет психологически трудно принять приглашение. Поэтому Трамп не уверен, приедет ли Путин на следующий саммит.

«Это сложный вопрос для него, он гордый человек», – пояснил Трамп. Его попросили прокомментировать слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Россия не имеет в виду участие в «восьмерке», выстраивая свои политические планы. Трамп заявил, что если бы Россию пригласили вернуться в G8, она бы это сделала. «Это было бы хорошо для мира и для самой России», – сказал он.

В Биаррице на юго-западе Франции проходит саммит «большой семерки». В нем участвуют Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Формат G7 появился в 1976 г., в 1997 г. к нему присоединилась Россия и он стал называться G8. В марте 2014 г. из-за событий на Украине западные участники объединения приняли решение вернуться к формату «семерки».

Ранее президент США и председательствующий в этом году в G7 президент Франции Эммануэль Макрон высказались за приглашение Путина на саммит в 2020 г. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что для России возвращение в G8 не является самоцелью, поскольку многие вопросы эффективнее решать в формате G20.

Деловые переговоры, светские беседы и протесты. Как проходит саммит G7

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