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Американскому сенатору отказали в российской визе

Американский сенатор Рон Джонсон сообщил, что Россия отказала ему в визе. Джонсон планировал посетить страну в составе двухпартийной делегации Конгресса и встретиться с российскими чиновниками, а также представителями общественных организаций и американского бизнеса.

Джонсон – один из авторов резолюции, призывающей к защите свободной навигации в Керченском проливе и сворачиванию проекта газопровода «Северный поток – 2». Он также был соавтором законопроекта, в котором предлагалось оказать финансовую помощь Центральной и Восточной Европе для преодоления зависимости от российского газа.

В мае Россия отказала в визе бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд. В МИД России пояснили, что она была внесена в черный список, который был составлен в ответ на персональные визовые и финансовые санкции США против российских чиновников. Он нигде не публиковался в полном объеме.