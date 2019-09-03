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Суд арестовал высланного из Белоруссии фигуранта дела о беспорядках 27 июля

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Никиту Чирцова, обвиняемого в нападении на полицейского на несогласованной акции протеста 27 июля, сообщили «Интерфаксу» в суде.

Чирцов был задержан в Минске местной милицией, потому что Россия объявила его в розыск по уголовному делу о массовых беспорядках. Белорусские власти обязали Чирцова покинуть страну. Спустя сутки после прилета в Москву его задержали.

Кроме Чирцова по делу о массовых беспорядках арестованы Евгений Коваленко, Иван Подкопаев, Кирилл Жуков, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Эдуард Малышевский. Тверской суд Москвы 3 сентября вынес первое решение по этому делу, отправив Подкопаева на три года в колонию общего режима. При этом Следственный комитет в этот же день прекратил уголовное преследование и отменил меры пресечения в отношении еще четверых фигурантов – Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка и Владислава Барабанова. Ведомство также попросило суд перевести под домашний арест Егора Жукова и Фомина.