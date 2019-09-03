Оппозиционеров Бойко и Гальперина арестовали из-за акции 31 августа
Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко арестовали на 10 суток из-за несогласованной акции 31 августа, написал на своей странице в Twitter один из лидеров партии Михаил Светов. Замоскворецкий суд Москвы также арестовал на 30 суток активиста Марка Гальперина, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Николай Зборошенко.
Бойко и Гальперина задержали 3 сентября. На первого был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Поводом стал перепост видео Любови Соболь об акции 31 августа. На Гальперина был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии).
Троицкий районный суд Москвы во вторник еще на 300 000 руб. оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь по статье о повторном нарушении закона о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Поводом стал видеоролик, где она призвала выходить на акцию протеста 31 августа.