Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. Соответствующий ответ главы администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнеса Хоффмана опубликован на сайте Госдумы.
В письме указано, что издание Deutsche Welle подотчетно немецким надзорным органам, поэтому руководство медиакорпорации не видит правовой возможности участвовать в заседании комиссии Госдумы.
Хоффман также пригласил Василию Пискарева, возглавляющего комиссию Госдумы по расследованию иностранного вмешательства, приехать в Бонн или Берлин на встречу с генеральным директором Deutsche Welle для детального обсуждения вопроса.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что вмешательством во внутренние дела России занималось издание Deutsche Welle, а также США и американские СМИ, аффилированные с соответствующими фондами. В российском МИДе объясняли, что вмешательство могут считаться призывы Deutsche Welle к участию в несогласованных акциях в Москве. Временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески во время беседы в МИДе указали на недопустимость подобных действий со стороны зарубежной медиакорпорации. Само издание отвергало обвинения во вмешательстве и указывало, что соблюдает российские законы.