Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы

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Орешкин возложил на банки ответственность за закредитованность россиян

Российские банки должны нести ответственность за уровень закредитованности населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра экономического развития Максима Орешкина.

«Если человек оказался в трудной долговой ситуации, это вина не только этого человека, очевидно, его вина здесь бесспорна, но это также вина банка, который предлагал продукты такому человеку, который подталкивал его к большей закредитованности», — сказал он на Восточном экономическом форуме. По словам Орешкина, издержки в подобных случаях должны нести не только люди, но и банки. Он уточнил, что министерство готовит поправки в закон о банкротстве физических лиц, которые исправят эту ситуацию.

В конце июня Орешкин раскритиковал Центробанк за то, что тот не принимает никаких мер для замедления темпов роста потребкредитования. Орешкин заявлял, что рост потребительского кредитования в России является одним из факторов, способных привести экономику страны к рецессии. ЦБ выпустил доклад о причинах и рисках ускоренного роста потребительского кредитования. В нем говорилось, что потребкредитование в существенной степени помогло росту российской экономики и без него рост ВВП в I квартале 2019 г. был бы нулевым. Орешкин в ответ на это написал в Facebook: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой». По его словам, у трети заемщиков отношение платежа к доходам (PTI) превышает 60%, что ненормально — это ведет к формированию пузыря.

Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Reuters заявила, что в розничном кредитовании сейчас нет пузыря. Она назвала большим преувеличением мнение о том, что потребкредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения.

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