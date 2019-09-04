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Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы

Ведомости
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Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. Соответствующий ответ главы администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнеса Хоффмана опубликован на сайте Госдумы.

В письме указано, что издание Deutsche Welle подотчетно немецким надзорным органам, поэтому руководство медиакорпорации не видит правовой возможности участвовать в заседании комиссии Госдумы.

Хоффман также пригласил Василию Пискарева, возглавляющего комиссию Госдумы по расследованию иностранного вмешательства, приехать в Бонн или Берлин на встречу с генеральным директором Deutsche Welle для детального обсуждения вопроса.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что вмешательством во внутренние дела России занималось издание Deutsche Welle, а также США и американские СМИ, аффилированные с соответствующими фондами. В российском МИДе объясняли, что вмешательство могут считаться призывы Deutsche Welle к участию в несогласованных акциях в Москве. Временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески во время беседы в МИДе указали на недопустимость подобных действий со стороны зарубежной медиакорпорации. Само издание отвергало обвинения во вмешательстве и указывало, что соблюдает российские законы.

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Финансы
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Орешкин возложил на банки ответственность за закредитованность россиян

Ведомости
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Российские банки должны нести ответственность за уровень закредитованности населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра экономического развития Максима Орешкина.

«Если человек оказался в трудной долговой ситуации, это вина не только этого человека, очевидно, его вина здесь бесспорна, но это также вина банка, который предлагал продукты такому человеку, который подталкивал его к большей закредитованности», — сказал он на Восточном экономическом форуме. По словам Орешкина, издержки в подобных случаях должны нести не только люди, но и банки. Он уточнил, что министерство готовит поправки в закон о банкротстве физических лиц, которые исправят эту ситуацию.

В конце июня Орешкин раскритиковал Центробанк за то, что тот не принимает никаких мер для замедления темпов роста потребкредитования. Орешкин заявлял, что рост потребительского кредитования в России является одним из факторов, способных привести экономику страны к рецессии. ЦБ выпустил доклад о причинах и рисках ускоренного роста потребительского кредитования. В нем говорилось, что потребкредитование в существенной степени помогло росту российской экономики и без него рост ВВП в I квартале 2019 г. был бы нулевым. Орешкин в ответ на это написал в Facebook: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой». По его словам, у трети заемщиков отношение платежа к доходам (PTI) превышает 60%, что ненормально — это ведет к формированию пузыря.

Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Reuters заявила, что в розничном кредитовании сейчас нет пузыря. Она назвала большим преувеличением мнение о том, что потребкредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения.

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Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом

Ведомости
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Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом. Он содержится в проекте доклада министерства «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 г.», опубликованном на сайте ведомства и вынесенном на общественное обсуждение.

По данным Минприроды, в число городов с самым загрязненным воздухом входят Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

Впервые в список попали такие города, как Искитим (Новосибирская область) и Абакан (Республика Хакасия), отмечает министерство. Кроме того, после длительного перерыва — с 2005 г. — в списке оказался город Ангарск (Иркутская область). Выбыли из списка города Чегдомын (Хабаровский край) и Магнитогорск (Челябинская область). Остальные города остались в списке с 2017 г.

В 22 городах, попавших в список, проживает 5,1 млн человек, обращает внимание Минприроды. Все они расположены в азиатской части России, указывает министерства: эта часть «характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей метеорологическими условиями <...>, которые способствуют накоплению примесей у поверхности земли». Более половины городов (57%) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе, пришло к выводу ведомство.

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Бизнес
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«Коммерсантъ»: Росгеология может получить статус шельфовой госкорпорации

Ведомости
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Росгеология может стать государственной корпорацией для управления нераспределенными шельфовыми лицензиями в Арктике. Об этом говорится в проекте доклада министра энергетики Александра Новака президенту Владимиру Путину, пишет «Коммерсантъ».

По предложению Новака у специально созданной госкорпорации либо Росгеологии, привлеченной к управлению лицензиями, должно остаться не менее 50% в проектах на шельфе. Пресс-служба министерства не ответила на запрос «Коммерсанта».

Росгеология давно пытается получить статус госкорпорации, пишет газета: это может позволить холдингу добиться увеличения государственного финансирования. Несмотря на наличие госзаказа, финансовое положение Росгеологии ухудшилось, что приводит к неисполнению контрактов, рассказали «Коммерсанту» несколько источников в отрасли.

Как отмечает «Коммерсантъ», документ подготовлен в качестве ответа на обращение к Путину вице-премьера Юрия Трутнева. Как писал РБК, в конце июля Трутнев написал Путину письмо, в котором заявил о срыве госкомпаниями сроков развития российского шельфа и предложил допустить к работе на нем иностранные и частные компании. Он также отметил, что у местной госкомпании должна остаться доля в 30% в проектах на шельфе.

В 2012 г. право на доступ к шельфу получили только государственные компании с пятилетним опытом работы. Под этот критерий попали «Газпром» и «Роснефть». В апреле Путин сообщил, что вопрос о доступе частных компаний к шельфу обсуждается. 26 августа на совещании у Трутнева и вице-премьера Дмитрия Козака было принято решение, согласно которому правительство подготовит законопроект, который разрешит работать на арктическом шельфе частным компаниям.

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Бизнес
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Китайский инвестор построит на Дальнем Востоке крупнейший завод метанола

Ведомости
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Компания Sherwood Energy, зарегистрированная в Гонконге, заключила с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) соглашение о реализации проект переработки газа. Об этом «Коммерсанту» сообщила руководитель направления нефтегазохимии департамента инвестпроектов АНО АПИ Анастасия Набатчикова.

По ее словам, подписание запланировано на Восточном экономическом форуме. На первой стадии предполагается создание производства метанола мощностью 7,2 млн тонн в год в поселке Аян Хабаровского края, рассказала Набатчикова. Ресурсная база — месторождения Западной Якутии, газ которых поступит в Аня по новому газопроводу мощностью до 20 млрд кубометров в год, отметила она. По оценке «Коммерсанта», протяженность гаозпровода составит около 1,2 тыс. км.

Стоимость проекта оценивается в 740 млрд руб., подчеркнула Набатчикова. Эта сумма включает 250 млрд руб. на разведку и разработку месторождений, 150 млрд руб. — на газопровод, на завод по выпуску метанола — 300 млрд руб. и еще 40 млрд руб. — на инфраструктуру в Аяне.

Sherwood Energy — «дочка» китайской Sirius Holding. Последняя подтвердила планы по проекту. Руководитель совета директоров Sirius Жань Тао сообщил, что ресурсной базой на первом этапе станут месторождения «Туймааданефтегаза» и «ГДК Ленск-газ» (первый — под контролем Sirius, второй — властей Якутии). Sirius рассчитывает на объемы газа других недропользователей Западной Якутии, которые оказались за пределами трубопрвода «Сила Сибири», подчеркнул Тао.

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Политика
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«Роскосмос» ответил на предостережение NASA об угрозе космического мусора для МКС

Ведомости
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Космический мусор не представляет угрозы для Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в заявлении «Роскосмоса» в ответ на предостережение NASA.

Как отметила госкорпорация, ее головное предприятие — Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) — получило расчеты от NASA о потенциальной угрозе для МКС и необходимости совершить маневр уклонения. Баллистики ЦНИИмаш провели расчеты, которые опровергли предоставленные данные.

«Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает», — подчеркнул «Роскосмос».

В апреле директор NASA Джим Брайденстайн раскритиковал Индию за то, что она уничтожила свой спутник и что космический мусор, образовавшийся из-за этого, угрожает МКС. Индия уничтожила спутник незадолго до этого — в конце марта — посредством ракеты.

Ранее «Роскосмос» приводил оценки, согласно которым на орбите находится от 600 000 до 700 000 объектов космического мусора. В прошлом году председатель экспертной группы Совета по космическим угрозам, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Борис Шустов заявил, что на МКС планируют разместить лазерную установку для борьбы с космическим мусором.

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Бизнес
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FIFA представила эмблему чемпионата мира – 2022 в Катаре

Ведомости
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Международная федерация футбола (FIFA) обнародовала эмблему чемпионата мира, который пройдет в 2022 г. в Катаре. Эмблема опубликована в Twitter.

Эмблема «воплощает в себе образ события, которое объединяет и привлекает весь мир, а также демонстрирует яркие элементы местной и региональной арабской культуры и отсылки к красивой игре», подчеркивает FIFA. «FIFA и принимающая страна – Катар – достигли еще одной важной вехи на пути к самому великому в мире футбольному событию», – отмечает также федерация в Twitter.

О том, что Катар примет ЧМ-2022, было объявлено 2 декабря 2010 г. На проведение турнира также претендовали Австралия, Южная Корея, США и Япония.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Бизнес
Новости

Бывшему владельцу Антипинского НПЗ предъявили новое обвинение в растрате

Ведомости
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Владельцу ГК «Новый поток» Дмитрию Мазурову предъявили новое обвинение в особо крупной растрате, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Эту информацию «Коммерсанту» подтвердил его адвокат Тимур Хутов.

По словам собеседника агентства, речь идет о растрате нескольких сотен миллионов рублей. Хутов рассказал, что следствие оспаривает законность и целесообразность нескольких сделок, заключенных от имени Антипинского НПЗ гендиректором Геннадием Лисовиченко, а также считает не в полной мере исполненным кредитный договор между предприятием и Сбербанком.

Тверской суд арестовал Мазурова на два месяца 15 июля. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено по заявлению председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Антипинский НПЗ принадлежал Мазурову до мая 2019 г. Сейчас предприятие через кипрский офшор Vikay на 80% принадлежит азербайджанской Socar и Сбербанку.

Политика
Новости

Оппозиционеров Бойко и Гальперина арестовали из-за акции 31 августа

Ведомости
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Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко арестовали на 10 суток из-за несогласованной акции 31 августа, написал на своей странице в Twitter один из лидеров партии Михаил Светов. Замоскворецкий суд Москвы также арестовал на 30 суток активиста Марка Гальперина, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Николай Зборошенко.

Бойко и Гальперина задержали 3 сентября. На первого был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Поводом стал перепост видео Любови Соболь об акции 31 августа. На Гальперина был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии).

Троицкий районный суд Москвы во вторник еще на 300 000 руб. оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь по статье о повторном нарушении закона о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Поводом стал видеоролик, где она призвала выходить на акцию протеста 31 августа.

Политика
Новости

Джонсон потерял большинство в британском парламенте

Ведомости
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Депутат британского парламента Филлип Ли покидает консервативную партию и вступает в ряды либеральных демократов, сообщил он на своей странице в Twitter. Таким образом, британский премьер и лидер консерваторов Борис Джонсон потерял большинство в парламенте.

Консервативное правительство пытается добиться жесткого Brexit беспринципными способами, объясняет свой уход Ли. Это ставит под угрозу целостность Великобритании, подрывает экономику, демократию и роль страны в мире.

Ли объявил о выходе из партии прямо перед голосованием парламента за то, чтобы отобрать у правительства право определять повестку. После этого депутаты планируют принять законопроект, который запретит выход Великобритании из Евросоюза без сделки.

Ранее Джонсон добился приостановки работы парламента до 14 октября: депутаты вышли после летних каникул 3 сентября, но они будут вынуждены прекратить работу уже через неделю. Это увеличивает шансы Джонсона вывести Великобританию из Евросоюза 31 октября с соглашением или без него.

Политика
Новости

СК прекратил уголовное преследование Егора Жукова по делу о массовых беспорядках

Ведомости
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Следствие признало студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова непричастным к совершению массовых беспорядков 27 июля и прекратило его уголовное преследование по ст. 212 УК РФ, сообщается на сайте ведомства. При этом СК подтвердил, что Жукову предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Басманный суд ранее во вторник, 3 сентября, по просьбе следствия перевел Жукова под домашний арест. Мера пресечения также была смягчена еще одному фигуранту дела о беспорядках Сергею Фомину.

Основные претензии к Жукову по делу о беспорядках были связаны с видеозаписью, на которой некий молодой человек «дирижирует» толпой на митинге у мэрии. Позже Следственный комитет признал, что на видео был не он, сообщал адвокат студента Илья Новиков. Однако расследование против Жукова на этом не завершилось. Правоохранительные органы изъяли из ВШЭ его личное дело и курсовые, а также решили проверить на экстремизм девять роликов из его видеоблога.

Жуков учится на факультете политологии ВШЭ. Он работал видеоблогером в штабе незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова и сам пытался принять участие в выборах.

Экономика
Новости

Минэкономразвития хочет усложнить блокировку счетов бизнеса

Ведомости
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Минэкономразвития планирует усложнить процесс блокировки банковских счетов компаний, а также упростить их разблокировку, сообщает РБК со ссылкой на план ведомства «Трансформация делового климата». По словам министра экономического развития Максима Орешкина, теперь банки обязаны объяснять предпринимателям причину блокировки и ускорить процедуру реабилитации счетов.

По данным издания, министерство также планирует изменить требования для строительства дорог, трубопроводов и мостов, упростив выдачу разрешений на строительство для некоторых объектов. Кроме этого планируется ускорить прохождение таможни за счет выборочного, а не сплошного контроля. Таким образом чиновники хотят сократить время нахождения товара в местах оформления на 30%.

План «Трансформация делового климата» (состоит из 15 направлений) должен устранить барьеры при ведении бизнеса в России. В январе 2019 г. правительство утвердило первый пакет мер по трансформации. В феврале в план включили защиту прав и законных интересов предпринимателей, туризм, сельское хозяйство и экологию. В сентябре 2019 г. в план планируют добавить социальную сферу, защиту интеллектуальной собственности и искусственный интеллект. Пункт плана считается выполненным, если эксперты дали положительное заключение на доклад министерства-исполнителя. Сейчас исполнены 42 мероприятия.

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