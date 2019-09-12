Политика

Новости

Россия запросила Интерпол о нахождении «шпиона ЦРУ» в США

Россия направила запрос в Интерпол о нахождении бывшего сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова на территории США, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит «Интерфакс». Запрос был направлен после того, как появилась информация о том, что Смоленков может быть агентом ЦРУ.

Захарова напомнила, что в 2017 г. Смоленков вместе с семьей исчез на территории иностранного государства. По этому факту в России было возбуждено уголовное дело. «Спустя два года американские СМИ вбрасывают материал о том, что он находится на территории США. Само собой, эти материалы требуют проверки в рамках соответствующих процессуальных процедур, норм», – пояснила она.

В банке данных международного розыска на сайте Интерпола пока нет ордера на Смоленкова.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в 2017 г. спецслужбы США секретно вывезли из России «ценного агента», который работал в российском правительстве. Позже «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в госорганах США уточнил, что речь идет о Смоленкове. В разные годы он работал в администрации президента, посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства. Собеседник «Ведомостей» говорил, что Смоленков имел доступ к весьма чувствительной информации, включая информацию спецслужб.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков работал в Кремле. По его словам, несколько лет назад – в 2016–2017 гг. – Смоленков был уволен внутренним распоряжением. Представитель Кремля отказался называть причину увольнения, а также сказал, что ему неизвестно, был ли Смоленков уволен до или после отъезда из России.