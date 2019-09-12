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Россия запросила Интерпол о нахождении «шпиона ЦРУ» в США

Ведомости
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Россия направила запрос в Интерпол о нахождении бывшего сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова на территории США, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит «Интерфакс». Запрос был направлен после того, как появилась информация о том, что Смоленков может быть агентом ЦРУ.

Захарова напомнила, что в 2017 г. Смоленков вместе с семьей исчез на территории иностранного государства. По этому факту в России было возбуждено уголовное дело. «Спустя два года американские СМИ вбрасывают материал о том, что он находится на территории США. Само собой, эти материалы требуют проверки в рамках соответствующих процессуальных процедур, норм», – пояснила она.

В банке данных международного розыска на сайте Интерпола пока нет ордера на Смоленкова.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в 2017 г. спецслужбы США секретно вывезли из России «ценного агента», который работал в российском правительстве. Позже «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в госорганах США уточнил, что речь идет о Смоленкове. В разные годы он работал в администрации президента, посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства. Собеседник «Ведомостей» говорил, что Смоленков имел доступ к весьма чувствительной информации, включая информацию спецслужб.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков работал в Кремле. По его словам, несколько лет назад – в 2016–2017 гг. – Смоленков был уволен внутренним распоряжением. Представитель Кремля отказался называть причину увольнения, а также сказал, что ему неизвестно, был ли Смоленков уволен до или после отъезда из России.

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Технологии
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Павел Лобков уйдет с телеканала «Дождь»

Ведомости
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Журналист Павел Лобков покидает телеканал «Дождь» в конце сентября, сообщила главный редактор телеканала Александра Перепелова. Программа «Бремя новостей», автором и ведущим которой является Лобков, будет закрыта.

На «Дождь» Лобков перешел в феврале 2012 г. после того, как был уволен с телеканала НТВ, сотрудником которого был в 1993–2006 и 2008–2012 гг. Помимо «Бремени новостей» Лобков ведет вечерние новости и спецэфиры.

У Лобкова есть предложение от «Газпром-медиа», а именно – работать в интернет-проектах канала «Пятница», рассказали двое людей, знакомых с Лобковым. Сам он отказался от комментариев.

Другие сотрудники программы «Бремя новостей» займутся новым проектом «Дождя». «Ведомости» запросили комментарий «Газпром-медиа» по поводу возможного перехода Лобкова в медиахолдинг.

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Экономика
Новости

Кудрин: бюджет нацпроектов в 15 раз больше затрат на здравоохранение

Ведомости
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Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин пообещал в ближайшее время представить обзор планируемой эффективности национальных проектов, об этом он сообщил на Московском финансовом форуме. По его оценке, затраты на нацпроекты в ближайшие шесть лет в 15 раз выше, чем планируемые расходы на здравоохранение.

По его словам, национальные проекты являются скорее частью стратегии эволюционного развития государства, рассчитанной на долгий срок. При этом достижение национальных целей – по экономическому росту, объемам инвестиций, улучшению качества жизни и т. д. – не всегда напрямую связано с исполнением нацпроектов, отметил он. Этот вопрос недостаточно проработан, уверен Кудрин. В итоге исполнение нацпроектов добавит к росту ВВП России не более 0,6 п. п.

«На нацпроекты все планируется [выделить] за шесть лет 25,7 трлн руб., из них из федеральных ресурсов – 13 трлн руб. Много это или мало в номинальном выражении? В среднем это около 10% федерального бюджета, если ежегодные расходы смотреть. Но на программу здравоохранения на шесть лет – 1,7 трлн руб.», – отметил он.

Он подчеркнул, что это примерно 6% от суммы, которую планируется выделить на исполнение национальных проектов за тот же срок. «И за счет 6% мы хотим поднять уровень здравоохранения на новую планку? Не получится», – заявил он.

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Финансы
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Страховой стартап «Альфа-групп» получил лицензию ЦБ

Ведомости
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Центробанк выдал стартапу Mango лицензию на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни и добровольного имущественного страхования, говорится в сообщении регулятора.

Страховая компания Mango была создана в 2018 г. В отличие от других страховых компаний она будет работать без офисов, только в онлайне. Mango сосредоточится на страховании квартир и домашнего имущества. В октябре 2018 г. РБК писал, что инвесторами компании стали совладельцы «Альфа-групп». Позже издание уточнило, что общая сумма их инвестиций составила 2 млрд руб.

Основатель компании – Виктор Лавренко. В 2000-х гг. он создал поисковик Nigma.ru, а затем переехал во Вьетнам, где в 2013 г. создал поисковую систему и браузер Coc Coc. Лавренко в беседе с изданием отмечал, что в будущем стартап намерен предоставлять такие необычные услуги, как страхование здоровья людей, использующих каршеринг. По его словам, сейчас это острая проблема.

Генеральным директором страховщика назначен Павел Конев. До прихода в стартап он отвечал за розничные продукты в компании «Альянс Россия» и за финансы в российском подразделении Allianz Global Corporate & Specialty.

Новости СМИ2
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Бизнес
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Дадли рассказал о планах BP продать «грязные» активы ради спасения климата

Ведомости
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Британская нефтегазовая компания BP продаст некоторые нефтяные проекты и изменит методику разработки других, чтобы снизить влияние на климат. Об этом гендиректор компании Роберт Дадли заявил на конференции, организованной  JPMorgan Chase & Co, его слова приводит Bloomberg.

Речь идет о проектах, которые выбрасывают в атмосферу наибольшее количество углекислого газа. Названия проектов Дадли не уточнил. В отчете Carbon Tracker, опубликованном на прошлой неделе, говорится, что самые «грязные» проекты BP с точки зрения выбросов углекислого газа в атмосферу — Zinia 2 в Анголе, а также группа месторождений Азери-Чираг-Гюнешли в Азербайджане.

Дадли пояснил, что BP стремится привести свою работу в соответствие с Парижским соглашением по климату, которое предусматривает сокращение выбросов парниковых газов. Эти газы, скапливаясь в атмосфере, удерживают у поверхности Земли солнечную энергию, которая «разогревает» планету. В результате в разных частях света меняется климат. Цель соглашения — не допустить рост средней температуры на планете выше 2˚С по отношению к показателям доиндустриальной эпохи и по возможности снизить ее до 1,5˚С. 

BP в прошлом месяце уже продала все нефтегазовые месторождения на Аляске. Дадли на конференции подчеркнул, что сделка помогла BP сократить выбросы углекислого газа. Однако, как пишет Bloomberg, покупатель — Hilcorp Alaska (подразделение техасской Hilcorp Energy) намерен инвестировать в месторождения больше, чем мог бы BP, потенциально увеличивая добычу, а соответственно, и выбросы.

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Финансы
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Медведев поручит создать новую систему управления финансами

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит до 1 октября подготовить концепцию новой системы управления финансами, об этом он заявил на пленарном заседании Московского финансового форума.

«Я подпишу поручение Минэкономразвития и Минфину до 1 октября подготовить концепцию новой системы управления и детальный план по ее внедрению, что должно произойти в течение следующего года», – отметил он. По его словам, первым шагом станет реформа контроля и надзора. Медведев напомнил, что правительство намерено полностью отказаться от подзаконных актов, которые уже не несут ни юридическую, ни реальную пользу.

Затем необходимо будет заняться повышением эффективности государственных инвестиций и привлечением частных. При этом, по его мнению, стабильность финансовой системы и бюджета страны за последние годы удалось значительно укрепить.

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Бизнес
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Сын гендиректора «Роскосмоса» возглавил застройку ТПУ «Нагатинская»

Ведомости
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Сын гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Алексей возглавил застройку московского транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нагатинская» бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева, говорится в сообщении группы компаний «Киевская площадь».

ЗАО «Киевская площадь» является крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в России. Компания возглавляет рейтинг Forbes «Короли российской недвижимости» с доходом в $1,6 млрд от аренды в 2018 г. По данным журнала, группа владеет 1,3 млн кв. м торговых площадей, 348 000 кв. м складов, а также гостиницей на 1500 номеров. ЗАО «Киевская площадь» принадлежит Нисанову и Илиеву.

Проект ТПУ «Нагатинская» предусматривает строительство многофункционального транспортного хаба, который соединит три вида общественного транспорта, и многофункционального торгового центра с офисами и надземным паркингом площадью до 230 000 кв. м. В ТПУ войдут железнодорожная платформа «Нижние Котлы» (направления «Ступино», «Домодедово»), станция метро «Нагатинская» и восемь автобусных маршрутов. Проектом также предусматривается строительство наземного пешеходного перехода до станции «Верхние Котлы» Малого кольца Московской железной дороги.

Алексей Рогозин родился в 1983 г. В разные годы он работал замгендиректора группы компаний «Промтехнологии», гендиректором Алексинского химкомбината в Тульской области, замначальника департамента имущественных отношений Минобороны. В 2011–2016 гг. был депутатом Мособлдумы. Весной 2017 г. Рогозина-млдшего назначили вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и гендиректором авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина (ПАО «Ил»). Контракт был подписан с ним на три года, однако в апреле этого года он уволился с обеих должностей.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Чубайс запустил свой подкаст

Ведомости
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Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс запустил подкаст, сообщает госкомпания на странице во «В контакте».

Подкаст называется «Наносвод». Чубайс и его соведущая – заместитель главного редактора Forbes Елена Тофанюк – будут рассказывать о «новых строительных и медицинских технологиях, электронике, нанопокрытиях, материалах с заданными свойствами». Первый выпуск посвящен возобновляемой энергетике (ВИЭ). «Как развивается ВИЭ в России и почему страны Европы массово переходят на энергию солнца и ветра. Обсудим и меры государственной поддержки энергетики в стране», – отмечается в анонсе.

На вопрос пользователя «В контакте», можно ли задавать Чубайсу вопросы, ему ответили, что такой формат не предусмотрен. Но вопросы все же можно задавать на странице записи о подкасте во «В контакте» либо лично самому предправления «Роснано» в Facebook, отмечает госкорпорация.

Подкаст будет выходить один-два раза в месяц. «Наносвод» можно прослушивать либо на странице во «В контакте», либо «везде, где есть подкасты», подчеркивается в сообщении. Как уточняет The Bell, подкаст доступен в SoundCloud и iTunes.

Политика
Новости

Путин назначил главу антинаркотического управления московской полиции

Ведомости
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Президент Владимир Путин назначил начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерал-майора полиции Андрея Янишевского. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного главка. Предшественник Янишевского Юрий Девяткин был уволен после скандала с делом журналиста Ивана Голунова.

10 сентября о назначении Янишевского сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Янишевский родился в 1960 г. в Москве. В 1981 г. окончил Московский институт народного хозяйства им. Плеханова, затем служил в Вооруженных силах. С 1990 г. занимал посты от заместителя начальника отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности УВД Москворецкого райисполкома Москвы до начальника Санкт-Петербургского суворовского военного училища МВД. Награжден тремя орденами Мужества и медалями «За отвагу», сообщили в московском главке.

Полиция задержала Голунова в начале июня. В столичном главке МВД сообщили, что у него нашли наркотики. Голунову предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист был арестован. Он отказался признать вину и заявил, что связывает преследование со своими публикациями. Дело против Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня с Голунова были сняты все обвинения. Позже Путин уволил двух генералов – Девяткина и руководителя УВД по Западному округу Москвы Андрея Пучкова.

Экономика
Новости

ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов

Ведомости
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов. Он намерен покупать облигации на 20 млрд евро в месяц.

ЕЦБ снизил ставку впервые с марта 2016 г. Программа денежного стимулирования была приостановлена в декабре – центробанк прекратил покупать новые облигации и лишь восполнял свой портфель по мере истечения срока находящихся в нем бумаг. Всего ЕЦБ купил облигаций на 2,6 трлн евро.

В последнее время все громче стала звучать критика отрицательных ставок, прежде всего со стороны банков, которые вынуждены доплачивать ЕЦБ за то, что держат у него на счетах резервы, считающиеся избыточными. Это еще больше подрывает и без того низкую прибыльность банков еврозоны, заставляя их сокращать, а не увеличивать кредитование, как хотел бы ЕЦБ. Чтобы бороться с такими негативными последствиями своей политики, ЕЦБ вводит систему уровней, в которой часть депозитов будут освобождены от отрицательных ставок. Это должно помочь банкам северных стран еврозоны, у которых значительные избыточные резервы. Помочь же банкам из южных стран, которым денег, наоборот, не хватает, ЕЦБ намерен, инициируя уже третью программу дешевого целевого долгосрочного рефинансирования.

Политика
Новости

Генпрокуратура проверяет данные о вмешательстве сотрудников дипведомств в дела России

Ведомости
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Генпрокуратура проверяет информацию о вмешательстве во внутренние дела России сотрудников некоторых зарубежных дипломатических ведомств. Об этом заявил на заседании в Совете Федерации начальник правового управления ведомства Артур Завалунов, передает «РИА Новости».

По его словам, речь идет об «очень серьезной информации». Если она будет подтверждена, Генпрокуратура примет «все необходимые меры прокурорского реагирования», в том числе с имеющимися у нее «возможностями международного сотрудничества», подчеркнул Завалунов. Дипломатические ведомства каких стран имеются в виду, он не сказал.

8 сентября, в единый день голосования, Роскомнадзор обвинил во вмешательстве во внутренние дела России компании Google и Facebook. По данным ведомства, они распространяли политическую рекламу в день выборов в Мосгордуму, когда размещение такой рекламы запрещено законом. Google ответил, что поддерживает ответственные политические рекламные объявления, соответствующие местному законодательству. Российский офис Facebook подчеркнул, что соблюдение избирательного законодательства — это ответственность рекламодателя.

В августе в Госдуме создали комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Технологии
Новости

«В контакте» запустила приложение для знакомств Lovina

Ведомости
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«В контакте» запустила приложение для знакомств под названием Lovina, его можно скачать в App Store и Google Play, говорится в сообщении социальной сети. Акцент в новом сервисе сделан на возможность общения с помощью видеозвонков и видеоисторий.

Идентификация пользователей в приложении возможна через аккаунт «В контакте» или по номеру телефона, после регистрации алгоритмы должны предложить пользователю подходящих собеседников.

Как и анонсировалось, в приложении предусмотрено создание чатов, которые исчезают, если в них в течение 48 часов не будет видеоисторий или видеозвонков. Кроме того, в приложении будет предусмотрена «карусель видеозвонков» – общение по видео со случайными собеседниками. При этом каждый звонок ограничен по времени, но при взаимной симпатии разговор можно продолжить, отмечается в сообщении.

В приложении Lovina нет рекламы, но предусмотрены дополнительные платные возможности: «монеты» (от 35 руб.) позволяют ставить суперлайки, чтобы выделять свой профиль у собеседников. Кроме того, пользователи приложения могут приобрести «зелье любви» (от 215 руб. в месяц), чтобы увидеть список тех, кому понравился их профиль.

В начале сентября социальная сеть Facebook также запустила новый сервис знакомств под названием Dating. Пока сервис доступен только в США и отдельных странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В европейских странах сервис заработает с начала 2020 г.

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