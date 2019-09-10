Политика / Власть

Песков подтвердил, что возможный агент США работал в Кремле

Прямого доступа к Путину у него не было, сказал пресс-секретарь президента

Олег Смоленков, которого источник «Коммерсанта» назвал агентом США в России, работал в администрации президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, несколько лет назад – в 2016–2017 гг. – Смоленков был уволен внутренним распоряжением. Песков отказался называть причину увольнения, а также сказал, что ему неизвестно, был ли Смоленков уволен до или после отъезда из России.

На вопрос, был ли Смоленков агентом, Песков сказал: «Нет, я не могу это подтвердить, потому что я не знаю, был он агентом или нет». Представитель Кремля отметил, что Смоленков не посещал совещаний с участием президента, его должность этого не предполагала.

9 сентября CNN сообщил, что в 2017 г. США вывезли из России «ценного агента», который работал в российском правительстве. Имя осведомителя телеканал не называл. Один из собеседников телеканала говорил, что решение было принято после встречи президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. Разведка США опасалась, что администрация американского лидера может способствовать разоблачению шпиона.

Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» предположил, что в материале CNN идет речь о Смоленкове. Канал сослался на материал портала Daily Storm, опубликованный в сентябре 2017 г. В нем говорилось, что Смоленков вместе с супругой и тремя детьми уехал в отпуск в Черногорию и исчез, после чего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Информацию о том, что речь идет о Смоленкове, подтвердил источник «Коммерсанта» в госорганах США. По данным собеседников газеты, после исчезновения Смоленкова и членов его семьи было возбуждено дело по ст. 105 Уголовного кодекса (убийство). Расследование несколько раз останавливалось и возобновлялось, рассказали источники, но в итоге следователи и сотрудники ФСБ выяснили, что Смоленковы живы и находятся в другой стране. «Коммерсантъ» обнаружил на сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости информацию о том, что некие Олег и Антонина Смоленковы 5 июня 2018 г. приобрели дом в городе Стаффорд (штат Виргиния) стоимостью около $925 000. Жену Олега Смоленкова, о котором идет речь как о предполагаемом осведомителе, зовут Антонина, отметило издание.

Источники издания также сообщили, что Смоленков работал в Управлении по внешней политике администрации президента до отъезда в 2017 г. Одни собеседники утверждают, что предполагаемый осведомитель не занимался серьезной работой. Другие говорят, что он работал в посольстве России в Вашингтоне в то время, когда послом был Юрий Ушаков – нынешний помощник президента России по международным делам, а после возвращения обоих в Москву пользовался его доверием, отмечают эти источники.

По данным The New York Times, шпион сыграл важную роль в расследовании ЦРУ о вмешательстве России в американские выборы в 2016 г. Именно он помог спецслужбе сделать вывод о том, что ответственным за вмешательство был президент России Владимир Путин, пишет газета. NBC News сообщает, что предполагаемый осведомитель живет сейчас в районе Вашингтона. Корреспондент издания пришел к дому, где предположительно живет шпион, и позвонил в дверь. Спустя пять минут рядом с автомобилем журналиста припарковался внедорожник, в котором сидели двое. Они, представившись друзьями жителя дома, спросили корреспондента, что он делает. Источник NBC News предположил, что это могли быть агенты правительства США, следящие за домом россиянина.

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