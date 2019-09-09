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CNN рассказал об операции по вывозу работавшего в правительстве России шпиона США

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В 2017 г. США секретно вывезли из России одного из самых высокопоставленных источников разведки, который работал в российском правительстве. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации американского президента Дональда Трампа.

По словам одного из собеседников телеканала, операция была проведена, в частности, из-за беспокойства о том, что Трамп и его администрация неоднократно неверно обращались с засекреченной информацией и что они могут выдать источник. Решение об операции было принято вскоре после того, как в мае 2017 г. Трамп встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и, по сведениям СМИ, в частности The New York Times, поделился с ним засекреченной информацией, касающейся запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

По данным CNN, в это же время Майк Помпео, который на тот момент занимал должность директора ЦРУ, сообщил высокопоставленному человеку в администрации Трампа, что относительно источника утекает слишком много информации. Один из собеседников телеканала также рассказал, что незадолго до операции в СМИ было много спекуляций относительно существования источника в российском правительстве. О каких именно спекуляциях идет речь, он не уточнил. CNN также не смог найти соответствующую информацию в СМИ.

«Ошибочное предположение о том, что обращение президента [Трампа] с чувствительной разведывательной информацией, к которой он имеет ежедневный доступ, привело к предполагаемой операции по вывозу [источника], является неточным», – сказала CNN директор по связям с общественностью ЦРУ Бриттани Брамелл. Представитель Помпео отказалась комментировать публикацию. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила, что данные CNN не только некорректны, но и ставят под угрозу жизни людей.

CNN отмечает, что опустил некоторые детали об источнике, чтобы не было риска раскрытия его личности. Где находится этот человек в настоящее время, неизвестно.

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Политика
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СКР рассказал подробности нападения на Памфилову

Ведомости
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Бахыт Карабалаев, задержанный по делу о нападении на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову, выбрал ее дом случайно. Об этом сообщается в пресс-релизе Следственного комитета (СКР).

«Он [Карабалаев] пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега», – отмечает ведомство. О личности жителей дома ему было неизвестно.

Карабалаеву предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса (разбой, совершенный с проникновением в жилище). Он признал вину. Ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. СКР попросил суд арестовать Карабалаева.

Нападение произошло 6 сентября. Неизвестный в маске через окно проник на террасу дома Памфиловой и напал на нее, после чего скрылся, сообщало МВД. Памфилова говорила, что неизвестный напал на нее с электрошокером, когда она решила пустить кошку в дом. Карабалаев был задержан 7 сентября.

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Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Ведомости
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Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала). Клип опубликовали всего пару дней назад – в День города, 7 сентября. За это время его посмотрели более 3 млн раз.

В треке Тимати и Гуфа упоминается мэр Москвы Сергей Собянин и митинги: «В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги и не втираю дичь», «Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина». Музыканты в своих социальных сетях заявили, что таким образом они хотели «поздравить свой город» и «никакого госзаказа нет».

Это рекордное число дизлайков для роликов на русскоязычном YouTube. На втором месте клип рэпера Face «Я роняю запад», который набрал 675 000 дизлайков и 300 000 лайков. Этот клип посмотрели 17 млн раз. Он был опубликован 25 февраля 2018 г.

С середины июня в Москве проходили митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Большинство из них были несогласованными и сопровождались массовыми задержаниями.

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Политика
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В мэрию Москвы подали заявки на проведение митингов 21 и 22 сентября

Ведомости
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В московскую мэрию поданы две заявки на проведение митинга против насилия и политического преследования и шествия за освобождение политических узников, сообщает член совета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева в своем Telegram-канале. Заявки поданы на 21 и 22 сентября.

Митинг в субботу, 21 сентября, с 14 до 18 ч. и шествие в воскресенье, 22 сентября, с 14 до 17 ч., говорится в заявках, фотографии которых Вихарева разместила в Telegram-канале. Предполагаемое количество участников шествия – 10 000 человек, митинга – до 100 000 человек, отметила она. Митинг Вихарева хочет провести на проспекте Сахарова, шествие – от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

Вихарева среди заявителей митинга на Сахарова 10 августа, проведение которого столичные власти разрешили. На акцию протеста, по информации «Белого счетчика», тогда пришли более 60 000 человек. МВД сообщало о 20 000 митингующих. После митинга на проспекте Сахарова часть протестующих пошли в центр города, где начались массовые задержания. По данным «ОВД-инфо», было задержано 256 человек.

Задержания в центре Москвы. Фотографии

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Бизнес
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Президент Nissan Хирото Сайкава уйдет в отставку после скандала из-за бонусов

Ведомости
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Гендиректор и президент японского автоконцерна Nissan Хирото Сайкава уйдет в отставку с 16 сентября этого года, говорится в сообщении компании. Нового директора выберут до конца октября. Этого потребовал совет директоров Nissan, а Сайкава согласился, уточняет компания.

Накануне, 8 сентября, издание Nikkei Asian Review со ссылкой на источники сообщало, что Сайкава покинет компанию после скандала с получением завышенных бонусов. По данным Reuters, сумма переплаты составила 47 млн иен ($439 000). Сайкава извинился «за причиненные неудобства» и признал, что компания платила ему больше, чем полагалось. Он согласился вернуть всю сумму выплат и заявил, что не назначал себе выплаты и не знал, что компания выплачивала ему деньги сверх нормы.

В ноябре 2018 г. токийская прокуратура арестовала бывшего председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона, обвиняемого в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов о доходах и мошенничестве. По версии следствия, он мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г., задекларировав лишь половину доходов – около $89 млн. В апреле Гона перевели под домашний арест под залог в 500 млн иен ($ 4,5 млн). Он свою вину отрицает.

Чистая прибыль Nissan по итогам 2018 г. упала на 57,3% и составила 319,1 млрд иен (около $2,9 млрд), по итогам 2017 г. этот показатель был на уровне 746,9 млрд иен (около $6,8 млрд). По данным AFP, это почти самый низкий показатель прибыли у компании за последние 10 лет.

Карлос Гон вышел на свободу после 108 дней в тюрьме

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Технологии
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Во «В контакте» запустили сервис для прослушивания аудиокниг

Ведомости
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«В контакте» совместно с компанией «Библио» запустила стриминговый сервис для прослушивания аудиокниг – Biblio. Об этом сообщается в пресс-релизе социальной сети.

Книги в приложении можно покупать либо по отдельности, либо по подписке. Подписка стоит 333 руб. в месяц. Приложение открывается напрямую во «В контакте» и не требует установки. Без подписки прослушивание, к примеру, «Лолиты» Владимира Набокова обойдется в 379 руб.

Всего в библиотеке «Библио» более 10 000 лицензионных произведений, озвученных профессиональными чтецами, отмечает «В контакте». Представлена художественная и деловая литература.

Сервис уже доступен во «В контакте». Пользователь может ознакомиться со списком бестселлеров или выбрать книги по жанрам и авторам. Есть возможность почитать отзывы слушателей, а также создать собственные «полки» – тематические подборки книг, которые формируются по аналогии с плейлистами в музыкальных сервисах.

Авторы и правообладатели в рамках приложения получают доступ к подробной статистике. С помощью нее можно ознакомиться с количеством прослушиваний, а также узнать о своем заработке, подчеркивает «В контакте».

Запуск сервиса в перспективе поможет закрыть вопросы появления нелегальных аудиокниг, отметил в разговоре с «Коммерсантом» исполнительный директор Biblio Илья Коротихин. У приложения подписаны соглашения с такими компаниям, как «Альпина паблишер», «Аудиокнига» и «Союз», а также «Эксмо-АСТ», «Манн, Иванов и Фербер», «Азбука-Аттикус», пишет издание со ссылкой на Biblio.

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Финансы
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Суд разрешил экс-владельцу Внешпромбанка заплатить 246 000 евро за аренду квартиры в Монако

Ведомости
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Высокий суд Лондона разрешил бывшему владельцу обанкротившегося Внешпромбанка Георгию Беджамову заплатить 246 000 евро за аренду квартиры в Монако, сообщает РБК со ссылкой на промежуточное решение суда. Суд принял такое решение из-за того, что семью банкира могли выселить из квартиры. По иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ, его конкурсный управляющий в рамках банкротства) Беджамов может тратить до 90 000 евро в месяц. Адвокат банкира сообщил, что оплата аренды квартиры является единовременной. Семья ищет жилье подешевле. По решению суда АСВ должно компенсировать Беджамову 40 000 фунтов ($49 000) судебных издержек.

Внешпромбанк входил в топ-50 банков и обслуживал крупнейшие компании России, их топ-менеджеров, высокопоставленных чиновников и их родственников. Банкротство произошло в январе 2016 г. Это стало крупнейшим случаем фальсификации отчетности в истории России, ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб. Возглавлявшая правление банка Лариса Маркус получила девять лет колонии за хищение более 114 млрд руб. Она признала вину. Беджамов сейчас находится за границей.

АСВ пытается взыскать с банкира $1,75 млрд за нанесенный банку ущерб. В марте и апреле суд арестовал его активы в пределах суммы оспариваемого ущерба. Экс-банкиру также запретили любые единовременные траты на сумму больше £50 000 ($61,5 000) без одобрения Внешпромбанка и ограничили в тратах. Кроме этого, ему запрещено покидать территорию Англии и Уэльса.

В июне банкир просил у суда разрешение тратить более 320 000 фунтов ($393 800) в месяц на себя и семью. В эту сумму вошла уже учтенная плата за аренду пентхауса на Парк-Лейн в Лондоне и апартаментов в Монако для жены с детьми за 75 000 фунтов ($92 300) в месяц. Среди трат бизнесмен также указал представительские расходы (20 000 фунтов, или $24 600) на встречи с деловыми партнерами и посещение гольф-клуба (2500 фунтов, или $3000). Однако суд не только не удовлетворил требования, но и сократил лимит трат со 100 000 до 80 000 фунтов в месяц. Решение мотивировано тем, что с момента отъезда из России в 2015 г. Беджамов или его супруга не сгенерировали какой-либо доход.

Финансы
Новости

Минтруд не получал от Минфина законопроект о гарантированном пенсионном продукте

Ведомости
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В Минтруд не поступал на согласование разработанный Минфином законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявил «Ведомостям» представитель ведомства.

«Законопроект Минфина в профильный департамент Минтруда пока не поступал. «При поступлении законопроект будет рассмотрен в установленном порядке», – сообщили в Минтруде.

6 сентября Минфин сообщил о том, что подготовил законопроект «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд. Согласно законопроекту россиянам будет предложен «гарантированный пенсионный продукт» вместо индивидуального пенсионного капитала, уточнил представитель Минфина. По его словам, Минтруд уже рассматривает законопроект и после общественных обсуждений его внесут в правительство. Гарантированный пенсионный продукт россияне смогут самостоятельно выбирать, переводя свои накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

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Политика
Новости

Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам

Ведомости
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Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда. На это обратил внимание руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Иск был подан 4 сентября, а 9 сентября оставлен без движения. В картотеке суть иска не сообщается, не смогла ее уточнить и пресс-секретарь суда Ирэна Козаева в разговоре с «МБХ медиа». По ее словам, речь идет о «взыскании определенных денежных сумм».

Ранее иски к оппозиционерам подали ГУП «Московский метрополитен», ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на ул. Тверской), а также служба такси – ООО «М.Такси коммуникации». Их общая сумма превысила 14 млн руб. Так компании оценили полученный ими ущерб от проведения в Москве несогласованной акции протеста 27 июля.

Политика
Новости

Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных. По словам Пескова, это не пленные, а удерживаемые лица и встречать их «не прерогатива главы государства». «Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен смог состояться. Это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт», – сообщил он журналистам.

Имена участников обмена Песков не назвал. «По спискам я никаких комментариев давать не буду. Это был обмен удерживаемыми лицами. Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен», – сообщил он. Он добавил, что в обмене «важна проделанная работа, которая предшествовала тому, что вы видели на картинке телевизоров».

7 сентября Россия и Украина обменялись задержанными и заключенными по формуле «35 на 35». В Россию вернулся главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Имена других участников обмена в Кремле пообещали назвать позже. На Украину вернулись украинские моряки, участвовавшие в конфликте в Керченском проливе, а также режиссер Олег Сенцов. Президент Украины Владимир Зеленский встречал их лично в аэропорту.

Как на Украине встретили возвращенных из России моряков и режиссера Сенцова. Фото

Технологии
Новости

Telegram начал публичное тестирование своего блокчейна

Ведомости
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Telegram выложил в открытый доступ тестовую версию своего блокчейна Telegram Open Network (TON). Ссылки на архив с кодом блокчейна и репозиторий на Github, где лежит обновляемый код, появились на сайте test.ton.org.

Это информация для разработчиков, которая позволяет установить у себя тестовую версию блокчейна, включая полную ноду (узел блокчейн-сети) и валидатор (участник сети, который подтверждают транзакции в блокчейне), отмечается на сайте. Помимо кода на странице также выложены инструкции по установке ноды и преобразованию ее в валидатор. Также на тестовой странице выложена документация TON: описание блокчейна и его элементов, а также языка программирования Fift для создания смарт-контрактов в блокчейне TON. Все документы подписаны Николаем Дуровым (брат Павла Дурова и сооснователь Telegram).

Закрытое тестирование TON началось в апреле 2019 г. На тот момент разработчики получили доступ к клиенту, который подключался к единственной ноде, которая была у самого TON, рассказывал участник тестирования.

Оценивать работоспособность блокчейн-сети из одной ноды не имело смысла, говорил ранее партнер Qiwi Blockchain Technologies Константин Кольцов. А вот после появления в открытом доступе кода ноды и валидатора можно будет оценить потенциальную скорость транзакций, способен ли блокчейн к масштабированию, надежно ли работает подтверждение блоков в блокчейне, объяснял он.

TON – это блокчейн-платформа, которую разрабатывает команда Дурова. На ее разработку Telegram в начале 2018 г. привлек $1,7 млрд. В экосистеме TON будет все – от контента до различных сервисов, товаров и услуг. Внутри TON будет обращаться криптовалюта под названием Gram. При этом у Telegram есть обязательство перед инвесторами – запустить до 31 октября 2019 г. рабочую блокчейн-сеть. В противном случае команда обещала вернуть вложенные деньги.

Политика
Новости

В ООН призвали расследовать действия полиции во время протестов в Москве

Ведомости
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Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обеспокоена действиями полиции во время протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Об этом она сообщила во время выступления на 42-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве, передает ТАСС.

Бачелет заявила, что поддерживает призывы президентского СПЧ расследовать информацию о чрезмерном применении силы полицией. Я призываю власти поддерживать свободу выражения мнения, право на мирные собрания и право на участие в общественной жизни, сообщила она.

20 августа международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчикам ООН по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний. Поводом стали многочисленные разгоны мирных демонстраций в Москве в июле и августе. Правозащитники утверждают, что, применив насилие и прибегнув к «некорректному уголовному преследованию», власти нарушили несколько положений Международного пакта о гражданских и политических правах, а также Конвенцию ООН против пыток.

Митинги в Москве проходили с середины июня, большинство из них были несогласованными и сопровождались массовыми задержаниями. По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников полиции были арестованы девять человек. 3 сентября СКР прекратил уголовное преследование четырех фигурантов дела, в их действиях не нашли состава преступления. Пять человек получили реальные сроки.

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