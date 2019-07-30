Чекисты, цари и мафия. Русские в современном иностранном кино

«Чернобыль», «Смерть Сталина» и другие картины о героях и злодеях из России

Кадр из фильма "Смерть Сталина" Вольга

В третьем сезоне «Очень странных дел» — американском сериале о зле из потустороннего мира — появились новые отрицательные персонажи: сотрудники КГБ. И это не первый случай, когда русские оказываются в центре бурных событий.

«Очень странные дела» (Stranger things), 3-й сезон

Netflх «Очень странные дела», 3 сезон

Netfliх

Премьера (в мире): 14 июля 2019 г.

Сюжет сериала разворачивается в 1980-е годы в выдуманном городке Хокинс, где пропадает 12-летний мальчик Уилл Байерс и появляется девочка со способностями телекинеза по имени Одиннадцатая. Городок начинают патрулировать военные: как выясняется, секретная правительственная организация смогла открыть портал в параллельное измерение. За первые два сезона друзьям Уилла вместе с девочкой-телепатом Одиннадцатой удается закрыть портал и победить то, что из него вылезло.

Все бы ничего, но в третьем сезоне появляются русские, которые изо всех сил пытаются заново открыть врата. Свой эксперимент агенты КГБ начали еще на Камчатке — под песню «Красная армия всех сильней». На родине ничего не вышло, поэтому советские спецслужбы приехали в Хокинс и открыли торговый центр «Старкорт», а под ним — секретный бункер. Подростки перехватывают радиосигнал на русском языке, который им предстоит расшифровать. А потом разобраться с красными.

«Здешние подпольные русские покажутся отборной клюквой уровня «Красного рассвета» (фильм 1984 г. о вторжении Советов в США) — так и должно быть. Не удивляйтесь, что советского генерала играет Илья Словесник с творческим псевдонимом Джон Водка, известный в 1990-е по клипу «Борода»», — Максим Сухагузов, «Афиша Daily».

«Последние Цари» (The Last Czars)

Nutopia / Netflх «Последние Цари»

Netfliх

Премьера (в мире): 3 июля 2019 г.

Сериал рассказывает о жизни последнего российского императора Николая II, его семьи и Григория Распутина — фаворита императорской четы. В проекте показана Русско-Японская война, трагедия на Ходынском поле и расстрел царской семьи. Netfliх назвал этот сериал историческим. Повествование начинается в берлинском госпитале, где лежит девушка с амнезией и выбитыми зубами. В ней подозревают спасшуюся дочь Николая Романова. Бывший учитель царских детей решает провести расследование и мысленно возвращается в прошлое.

Зрители находят ошибки уже в первых сериях: в фильме показывают 1905 г., а на Красной площади уже стоит Мавзолей Владимира Ленина. Режиссер не прошел мимо реконструкций оргий Распутина.

«С точки зрения знаний он [сериал] может быть полезен только впечатлительной американской домохозяйке, которая укрепит свои стереотипы, услышав, как русские из Сибири шли пешком в лаптях на коронацию монарха, чтобы получить бесплатные угощения и водку», — Екатерина Визгалова, «Кино-Театр.ру».

«Это странное шоу Netfliх о Романовых сделано для людей, которые никогда не слышали о России. Как написать «стихийное бедствие» на кириллице?» — Вив Гроскоп, The Guardian

«Чернобыль» (Chernobyl)

HBО «Чернобыль»

HBO

Премьера (в мире): 6 мая 2019 г.

Пятисерийная картина Йохана Ренка рассказывает об аварии, произошедшей на Чернобыльской атомной станции в 1986 году, ее ликвидации и поиске виновных. Сериал был восторженно встречен зрителями со всего мира, его рейтинг на IMDb обогнал «Игру Престолов» и получил оценку 9,5 из 10. Дело в том, что в «Чернобыле» сумели создать аутентичную атмосферу Советского Союза: одежда, техника, мелкие детали от часов до пуговиц соответствуют времени. Смутить могут чересчур мрачные интерьеры и пластиковые окна, которые бросаются в глаза (съемки велись в Литве).

Не все гладко оказалось и с сюжетом. Слоган сериала — «Узнай цену лжи». Зритель, который не знаком с воспоминаниями тех, кто руководил ликвидацией аварии, вероятнее всего, не заметит в сериале ничего странного. Общему представлению о СССР и бюрократии должны соответствовать персонажи и логика их действий в сериале: упертые власти, не слушающие доводов ученых и относящиеся к подчиненным как к «биороботам», запоздалые решения об эвакуации Припяти, поиск козлов отпущения, безграмотные инженеры, солдаты-ликвидаторы, которые пьют водку и охотятся за дикими зверями с винтовками Мосина. Однако действия одних героев сериала не соответствуют воспоминаниям их прототипов, другие по сюжету вовсе умирают или должны умереть в ближайшее время, хотя дожили до наших дней.

«Это красивый и страшный сериал. Кино и телевидение стремятся превратить локальные трагедии в глобальные высказывания, часто упуская важные исторические детали — и с этим пора смириться», — Егор Москвитин, «Медуза»

«Как ни печально, «Чернобыль», созданный и написанный Крейгом Мазином и режиссером Йоханом Ренком, прекрасно исследует, как можно использовать вранье на законном уровне — и как легко это делать в стране, где СМИ и научная верхушка жестко ограничиваются», — Хэнк Стьювер, The Washington Post

«Романовы» (The Romanoffs)

Amazon «Романовы»

Amazon

Премьера (в мире): 12 октября 2018 г.

Это история о людях, которые считают себя потомками российской царской династии. Сериал разделен на несколько сюжетных линий, в каждой серии рассказывается о жизни нового героя. Например, в первом эпизоде зритель знакомится с пожилой Романовой, у которой в шкафу стоит яйцо Фаберже, а в качестве домашней прислуги -- девушка-мусульманка. Действие происходит в наше время. Во второй серии героиня-американка, вышедшая замуж за человека с фамилией Романофф, попадает на бал потомков Романовых. В программе мероприятия гопак, «Очи черные», икра, алкоголь и выступление карликов, которые изображают царскую семью.

«Многих соотечественников, кажется, покоробили первые же секунды: на титрах Николая II и его семью бодро, почти весело расстреливают под Тома Петти. Может быть, получилось и правда не очень элегантно, но очевидно, что авторы сериала это сделали даже не в порядке эпатажа, а просто, не задумываясь», — Станислав Зельвенский «Афиша Daily»

«МакМафия» (McMafia)

BBC «МакМафия»

BBC

Премьера (в мире): 1 января 2018 г.

Сын бывшего босса русской мафии Алекс Гудман старается дистанцироваться от прошлого своей семьи, которая эмигрировала в Англию. Пока отец Алекса Дмитрий, не просыхая, пьет водку в Лондоне, его сын строит успешную карьеру бизнесмена. Но внезапно его любимого дядю Алекса убивают. Племянник решает отомстить и возвращается в «семью».

Роли родителей Алекса (Джеймс Нортон) сыграли российские актеры Мария Шукшина и Алексей Серебряков, однако сериал не сумел передать русский характер, посчитали зрители из России. Сериал BBC вызвал недоуменную реакцию российского посольства в Великобритании, которое спросило у BBC, знают ли они, сколько русских преступников сидит в британских тюрьмах.

«Водкой стереотипы не ограничиваются. Все деловые встречи российских бизнесменов сопровождаются дегустацией черной икры, а своих конкурентов и других недругов они устраняют, перерезая им горло ножом или забивая до смерти железной трубой», — Иван Корякин, «Коммерсантъ FM»

«Мы в шаге от того, чтобы демонизировать не русских головорезов, а россиян и Россию в целом. Как это было всегда. Новая страшилка — это на самом деле старая страшилка», — Эндрю Марр, «Evening Standard»

«Екатерина Великая» («Catherine the Great»)

HBO «Екатерина Великая»

HBO

Премьера (в мире): осень 2019 г.

Новый исторический мини-сериал от HBO расскажет об истории правления российской императрицы Екатерины II, ее сыграет Хелен Миррен. Режиссером картины выступил Филип Мартин, который уже снимал сериал о королевской семье. «Корона» вышла в 2016 г.: в течение 4 сезонов сериал показывает биографию британской королевы Елизаветы II, с момента ее свадьбы и до настоящего времени.

«Супермен. Красный сын» («Superman: Red Son»)

Wikimedia «Супермен. Красный сын»

Warner Bros

Премьера: запланирована на 2020 г.

В 2003 г. во вселенной DC появился новый герой — советский супермен. Это не соперник классического супермена, которого мы знаем, и даже не его клон, а, скорее, альтер-эго. Сюжет картины разворачивается в параллельной вселенной, где Супермэн попадает не в Америку, как мы привыкли, а в СССР. Здесь он растет убежденным коммунистом и идеалом для советских ребят, а впоследствии помогает российскому президенту бороться с американскими захватчиками.

«Черная вдова» («Black Widow»)

Marvel «Черная вдова»

Marvel Studios

Режиссер: Кейт Шортланд

Премьера: запланирована на 1 мая 2020 г.

В супергеройской вселенной Марвел тоже запланирована премьера про героя из России. Речь идет о Наташе Романовой, которую мы уже встречали в трилогии «Мстителей». В последней части героиня погибла, однако история ее жизни так и осталась неизвестной. Студия Марвел решила посвятить отдельную картину Черной Вдове, где расскажет о том, как Наташа потеряла родителей в Сталинграде, как ее спас агент КГБ и как затем девочка попала в спецшколу для одаренных детей, которых учили быть советскими шпионами.

«Анна» («Anna»)

Централ Партнершип «Анна»

Режиссер: Люк Бессон

Премьера: 19 июня 2019 г.

Главную героиню Анну вербуют агенты КГБ, и спустя пару лет обучения она из наркоманки превращается в безжалостную убийцу. Анна отправляется в Париж по заданию советских спецслужб и устраняет врагов коммунистического режима. Будучи, по традициям западного кинематографа, очень красивой, шпионка предварительно соблазняет своих жертв. Все идет по плану до тех пор, пока не появляется агент ЦРУ, который тоже вербует Анну. В итоге, девушка работает на две спецслужбы разом, попутно заводя отношения то с американским куратором, то с советским.

«Сложно в это поверить, но рядом с «Анной» даже насквозь клюквенный «Красный воробей» кажется верхом исторического и психологического правдоподобия», — Антон Долин, «Медуза»

«Тайная жизнь домашних животных 2» («The Secret Life of Pets 2»)

UPI «Тайная жизнь домашних животных 2»

Режиссер: Крис Рено, Джонатан Дель Валь

Премьера: 24 мая 2019 г.

Звери-герои первой части мультфильма возвращаются, и теперь у них есть куда более серьезный враг, чем белый кролик Снежок. В город приезжает русский цирк, принадлежащий некоему Сергею, который держит на цепи волков и бьет хлыстом все, что движется. Дополнительно к хлысту в арсенале Сергея имеется электрошокер, с помощью которого он дрессирует тигренка Хо. Его-то и хотят спасти домашние питомцы.

Детская страшилка в лице русского живодера-дрессировщика была заменена французской версией. Сергей превратился в Сержа и в дубляже начал говорить с французским акцентом, хотя на вывеске цирка так и осталось «Сергей».

«Вероятно, прокатчики из Universal Pictures таким образом решили избежать лишних вопросов со стороны руководящих органов, которые могли помешать прокату мультфильма», — «Кинопоиск»

«Мы понимаем, что владелец цирка злодей, потому что он одет в черное и говорит с русским акцентом»,- Кристен Пейдж-Керби, «The Washington Post»

«Красный воробей» («Red Sparrow»)

20th Century Fox «Красный воробей»

Режиссер: Фрэнсис Лоуренс

Премьера: 19 февраля 2018 г.

Прима-балерина Большого Театра Доминика Егорова (в русском дубляже — Вероника) получает травму, из-за которой больше не сможет выступать на сцене. Ее дядя, офицер внешней разведки СССР, доказывает ей, что травма была не случайностью, а девушку подставили. Тогда Доминика мстит своей обидчице и убивает ее, а чтобы избежать ответственности, она соглашается работать на советские спецслужбы.

Доминика проходит обучение в школе «красных воробьев», которая напоминает заброшенный в лесах дом культуры. Там ее готовят к традиционной, по всей видимости, судьбе русской шпионки: используя внешние данные, девушка должна подбираться к врагам, соблазнять, а потом расправляться с ними. В кино есть и КГБ, и ЦРУ, а по сюжету не может обойтись без работы на два лагеря, к которой Доминику подталкивает романтическая связь с агентом из американской контрразведки.

«Главные планы государства по-прежнему — победа над свободным капиталистическим миром, важнейшая интрига — подковерная борьба разведок, любимое развлечение — балет в Большом театре. А еще у нас всегда идет снег и все пьют водку», — Антон Долин, «Медуза»

«Красный воробей звучит так, будто у фильма есть надежный рецепт: секс, шпионы и Россия. Но единственный способ разобраться в этом обыденном триллере — это думать о нем как о непреднамеренной комедии. Он полон мультяшных русских акцентов, заимствований из скрипучих фильмов времен холодной войны и мучительно несексуального секса с примесью мучительных пыток»,- Кэрин Джеймс, BBC

«Взрывная блондинка» («Atomic Blonde»)

Focus Features «Взрывная блондинка»

Режиссер: Дэвид Литч

Премьера: 12 марта 2017 г.

Еще один фильм о страшно красивой шпионке — «Взрывная блондинка» с Шарлиз Терон в главной роли. Сюжет разворачивается в Германии в 1989 г., незадолго до падения Берлинской стены.

Лоррейн Бротон из МИ-6 противостоят русские спецслужбы во главе с сотрудником КГБ Юрием Бахтиным, который застрелил коллегу девушки и похитил данные обо всех сотрудниках западных разведок, работающих в Берлине. По ходу фильма на Лоррейн будут постоянно нападать русские силовики и агенты КГБ, работающие под прикрытием. Однако Бротон будет успешно от них отбиваться (и периодически пить водку).

«Появляются плохие русские, говорящие на плохом русском языке. У главного из них сербская фамилия Бремович, а играет его датчанин Роланд Мюллер. Но чувствуется, что над произношением все-таки много работали, национальную культуру изучали. В одной из сцен звучит Высоцкий. В другой герои дерутся в кинозале, где идет картина Тарковского «Сталкер»», — Олег Зинцов, «Ведомости»

«Главная же радость для отечественного зрителя, ясное дело, это русский колорит. Убийцу из КГБ, например, зовут Юрий Бахтин. И вообще в фильме частенько говорят на ломаном русском, и это — серьезный повод смотреть картину с титрами, а не в дубляже. А в кульминационной сцене за кадром Высоцкий громко хрипит «Коней привередливых». Заслушаешься», — Антон Долин, «Медуза»

«Смерть Сталина» («The Death of Stalin»)

Вольга "Смерть Сталина"

Режиссер: Армандо Ианнуччи

Премьера: 8 сентября 2017 г.

Завершает список англо-французская комедия о конце одного из самых неоднозначых периодов советской истории — «Смерть Сталина»: она оказалась достаточно сатиричной для того, чтобы Министерство культуры России запретило ее прокат. По сюжету картины, Сталин умирает после того, как получает записку с пожеланиями смерти от пианистки Марии Юдиной.

После похорон советского лидера начинается аппаратная борьба за место генсека между Никитой Хрущевым (Стив Бушеми) и Лаврентием Берией (Саймон Рассел Бил). Высмеивая действия тоталитарной власти, режиссер карикатурно изображает советских руководителей, в том числе «безвольного» Георгия Маленкова (возглавил совмин СССР после смерти Сталина) или нарочито простого маршала Георгия Жукова, который с помощью армии помогает Хрущеву в борьбе против чекиста.

«Главный подарок Армандо Ианнуччи российскому зрителю — осознание того, насколько немыслимым для нас остается комический регистр в отношении ключевых фигур и событий советской истории», — Степан Нилов, «The Village»

«Мне интересно, посмотрит ли кто-то из кабинета Владимира Путина «Смерть Сталина». Они могут увидеть, как рождается что-то страшное», — Питер Брэдшоу, «The Guardian»